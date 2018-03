Ostrůvek v Asii sloužil Britům jako trestanecká kolonie. Teď si ho bere zpět příroda

Pohled na ostrůvek Ross Island v Bengálském zálivu je fascinující. Ruiny budov nebo kostela se téměř ztrácejí ve spleti kořenů, jako by byly opuštěné už stovky let. Poslední lidé z téhle britské výspy, která sloužila i jako trestanecká kolonie, přitom odešli krátce po vyhlášení nezávislosti Indie v roce 1947. Není však pochyb, že příroda si bere zpět to, co jí právem patří, píše BBC.