Praha



Řemeslné dílny

Vezměte své ratolesti a přijďte si vyrobit něco pro radost. V sobotu se v Národopisném muzeu Národního muzea uskuteční tvořivá dílnička, během níž si vytvoříte květiny, které neuvadnou, jako symbol nadcházejícího jara. V ceně vstupného je zahrnut i veškerý materiál a vstup do muzea. Více najdete zde.

Lakomá Barka

Do Plechárny na Praze 14 můžete v sobotu vyrazit na pohádku. Loutkové představení Lakomá Barka na motivy příběhu Jana Wericha vás přenese do vesnice Dejvice a seznámí s tamními obyvateli. Vstupné je 50 korun. Více zde.

Závod v gymnastice

Přijďte v sobotu přihlížet závodu v moderní gymnastice Goodwill Cup, který nabídne působivé sportovní výkony. Akce se koná ve sportovním areálu v Radlicích a stejně jako v předchozích letech bude kvalitně obsazena. Podrobnosti najdete zde.

Výstava koček

O víkendu si budete moci v prostorách Top Hotelu Praha prohlédnout nespočet druhů kočičích plemen. Proběhne zde výstava Spring Star show, kde se seznámíte s různými rasami a získáte užitečné informace o jejich chovu. Součástí akce bude také výstava útulkových koček, které si budete moci v případě splnění podmínek hned odnést domů. Další informace zde.

Středočeský kraj

Den s videohrami

Muzeum videoher Arcade Hry v Červeném Újezdu bude v neděli pořádat zábavnou tvořivou dílnu. Z workshopu si budou moci děti odnést vlastnoručně vyrobený model herního automatu nebo jiné výrobky s herní tematikou. Připraveny jsou ovšem i různé hry. Další informace najdete na Facebooku.

Výstava železnice

Na výstavu modelového kolejiště můžete v sobotu vyrazit do Roztok u Prahy. Hlavním motivem pro toto konkrétní kolejiště se stala železniční stanice Praha-Vysočany. Kromě ní ale budete moci spatřit také další modely a stavby podle reálných budov. Podrobnosti najdete zde.

Jihočeský kraj

Liščí narozeniny

Přijďte v sobotu oslavit narozeniny lišáka Foxe u lipenské přehrady. Chybět nebude ani dort, ale hlavní program se bude soustředit na soutěže, úkoly nebo i tvořivé dílny. Připraven je například slalom ve dvou kategoriích nebo tvorba narozeninových přání pro lišáka. Odpoledne se uskuteční také diskotéka. Více najdete zde.

Plzeňský kraj

Velikonoční jarmark

Velikonoce jsou sice až za měsíc, ale naladit se na ně můžete už tuto sobotu na jarmarku v Blovicích. Jarně laděný trh nabídne přehlídku tradičních řemesel, budete si moct vychutnat regionální potraviny nebo nakoupit nejrůznější předměty nejen s velikonoční tematikou. Další informace najdete zde.

Karlovarský kraj

Zimní prohlídky

Pokud se už nemůžete dočkat nové návštěvnické sezóny na hradech a zámcích, můžete se vypravit na některou ze zimních prohlídek. Konají se například na Chebském hradu nebo na Lokti. Oba v rámci zimního návštěvnického režimu fungují do konce března, například Loket si můžete od sklepení po půdu projít klidně i sami a spatřit ho v trochu jiné perspektivě. Podrobnosti najdete zde.

Ústecký kraj

Lidové zvyky

Než začnou Velikonoce, můžete se na svátky jara naladit v Oblastním muzeu v Lounech. Výstava Jarní lidové zvyky vám představí tradice, které se dříve v období mezi masopustem a Velikonocemi držely. K výstavě probíhají v březnu také doprovodné akce. Detaily naleznete zde.

Liberecký kraj

Dobrodružství Modroočka

V libereckých Lidových sadech se můžete v sobotu pokochat představením o Kocourku Modroočkovi. V hravé pohádce se dozvíte, jak to chodí v kočičím světě, a nebudou chybět ani písničky z pera Marka Ebena. Více se dozvíte zde.

Královéhradecký kraj

Jarní prázdniny v zoo

Královédvorská zoo jede až do 16. března v prázdninovém režimu. Znamená to, že je pro školáky připraveno několik odměn. Například každou středu a pátek jsou připraveny komentované prohlídky, dále slevy pro držitele některých skipasů nebo pátrací kvízy, kterými si prohlídku zoo můžete zpestřit. Více zde.

Pardubický kraj

Večerníčková výstava

V pátek začíná v Chrudimi výstava Pohádkový život rodiny Lamkových, která představí legendární tvůrce Hanu a Josefa Lamkovi. Ti se jako výtvarníci a scenáristé podíleli na vzniku večerníčků Káti a Škubánka, vodníka Česílka a dalších. Expozice vám umožní proniknout mimo jiné i do tajů animace, ale čekají vás i další zajímavosti. Více naleznete zde.

Vysočina

Dětský karneval

Vyrazte s dětmi do Ledče nad Sázavou. V neděli se zde bude konat bláznivý karneval, na němž čeká spousta zábavy, tance, ale také různých soutěží a úkoly s klaunem. Děti do tří let mají vstup zdarma, v ceně vstupenky, která činí 70 korun, budou zahrnuty i pochoutky na stůl. Více informací najdete na Facebooku.

Jihomoravský kraj

Brněnský loutkotoč

O víkendu se v moravské metropoli uskuteční další ročník přehlídky loutkových divadel. Brněnský loutkotoč zve do Divadla Barka na několik představení pro rodiče s různě starými dětmi. Čekají vás například pohádky Zajíček a vlk, Sekerková polívka nebo Kašpárek pánem skalního hradu. Podrobnosti naleznete zde.

Olomoucký kraj

Tvořivá Olomouc

Popusťte uzdu svojí fantazii na prodejní výstavě Tvořivá Olomouc. Jak už název napovídá, akce bude napěchovaná tvořivými dílnami a workshopy, na kterých si budete moci vyzkoušet pro vás třeba nové a neotřelé výtvarné techniky. Plné vstupné je 60 korun, snížené 40. Více informací naleznete zde.

Zlínský kraj

Přehlídka koní

Pokud vaše ratolesti milují koně, můžete se s nimi v neděli vypravit do Tlumačova. Proběhne zde přehlídka plemenných hřebců, která nabídne ukázku jednotlivých plemen koní, drezúru, ukázky zápřeže či jízdu pod sedlem. V průběhu celého dne bude také možnost prohlédnout si stáje. Více najdete zde.

Moravskoslezský kraj

Zima ve Fryštátu

Zimní prohlídky se do konce března konají také na zámku Fryštát. Otevřeny jsou dva okruhy, první v hlavní budově zámku, druhý ve vedlejší budově zvané Lottyhaus. V oba víkendové dny se prohlídky konají jen v 11:00 a 13:00 hodin a jsou dlouhé zhruba 55 minut. Podrobnosti najdete zde.