Praha



Letňanský masopust

První březnovou sobotu se do Letňan vrátí masopustní veselí. Kromě průvodu a soutěže o nejkrásnější masku se můžete těšit na stánky s tradičními řemeslnými výrobky, zabijačkové hody a na děti čeká také divadélko. Startuje se v 10:30 hodin před radnicí. Další informace zde.

Dílna v DOXu

Navštivte o víkendu Centrum současného umění DOX. V sobotu se zde uskuteční rodinná výtvarná dílna ke dvěma probíhajícím výstavám. Na workshopu si zkusíte propojit své myšlenky a pocity se svým tělem a tyto podněty přenést na papír. Dílnu povede zkušená lektorka a spolu s dětmi se jí mohou zúčastnit i rodiče. Více zde.

Workshop v papírně

V chráněné papírenské dílně na Praze 2 si budete v sobotu moci vyzkoušet výrobu fotoalba a barevného sešitu. Využijete při tom techniky zvané ťupání. Akce začne v 10:00 a skončí ve 14:00 hodin, přicházet můžete kdykoli v tuto dobu. Více najdete zde.

Středočeský kraj

Zaniklá řemesla

Na zámku v Brandýse nad Labem ožijí o víkendu historická řemesla. Umělci předvádějící bezmála 60 řemesel vám dají možnost si něco vyzkoušet i na vlastní pěst, seznámit se budete moci například s prací sedláře, brašnáře, lukaře a dalších. Kromě toho budou připraveny i ochutnávky historických jídel z polní i zámecké černé kuchyně. Detaily akce najdete zde.

Začátek sezóny v zoo

Ve vlašimské ParaZOO se bude v sobotu zahajovat nová návštěvnická sezóna. Na rodiny s dětmi čeká den plná zábavy v podobě tvořivých dílniček, her, soutěží, ale i komentovaných prohlídek. Připravena je i filmová projekce o velkých šelmách nebo ochutnávky regionálních produktů. Více naleznete zde.

Jihočeský kraj

Jarní prázdniny v zoo

V sobotu začínají v táborské zoo jarní prázdniny. Mimořádně bude tedy otevřeno i ve všední dny. Mimo to se ale hned první den akce můžete těšit na speciální komentované krmení lvice Elsy u příležitosti jejích narozenin. Další informace najdete zde.

Plzeňský kraj

Vodnická pohádka

Co by to bylo za neděli bez pohádky? Na jednu o vodnících můžete vyrazit do Centra Caolinum v Nevřeni. Odehraje ji soubor Jitule a Dadule a nudit se určitě nebudete. Vstupné je za 40 korun. Více zde.

Karlovarský kraj

Svět z kostek

V Muzeu Karlovy Vary končí v neděli výstava Svět kostiček, která představuje výtvory ze stavebnice lego. K vidění je například město s kolejištěm, přístavem či letištěm, ale i nejrůznější exkluzivní exponáty z továrních setů. Ty představují jakousi časovou osu, na které lze pozorovat, jak se slavná stavebnice postupem času měnila. Více informací najdete zde.

Ústecký kraj

Prázdniny v zoo

Speciální akce po dobu jarních prázdnin budou připraveny také v ústecké zoo. Od soboty do soboty je připravena soutěž na téma biodiverzita. Po celém areálu najdete několik samoobslužných stanovišť, které zahrnují plnění úkolů, ale jsou doplněny také nejrůznějšími informacemi. Každý účastník bude na závěr odměněn drobností. Další informace zde.

Liberecký kraj

Čerti na Ještědu

V sobotu zavítají na Ještěd čerti. V rámci akce je připraveno několik závodů nejen pro děti. Na ratolesti ale čekají i další aktivity, třeba kopání pokladu ve sněhu. Lyžaři, kteří navíc dorazí v masce čerta, budou mít skipas na celý den za symbolickou stokorunu. Další informace najdete zde.

Královéhradecký kraj

Cirkusové odpoledne

Do Opočna zavítá v neděli artistická hra Cirkus bude. Při něm budete moci přihlížet dechberoucím kouskům artistů, iluzionistů a fakírů, ale chybět nebude ani klaun, který vyplní mezery mezi jednotlivými představeními a pobaví jistě nejen děti. Podrobnosti naleznete zde.

Pardubický kraj

Narozeniny ježibaby

Ježibaba z Perníkové chaloupky v Rábech procitne v sobotu z dvouměsíčního zimního spánku. Při této příležitosti s ní budete moci oslavit její narozeniny neboli již 15. sezónu v perníkovém muzeu. Ježibaba poté dospělým i dětem předvede své perníkářské umění, ale těšit se můžete i na vepřové hody. Další informace zde.

Vysočina

Svět cínových vojáčků

Ještě celý březen se v jihlavském Muzeu Vysočiny koná výstava cínových vojáčků. Přijďte se s dětmi pokochat pohledem na unikátní a umělecké figurky cínaře Jiřího Grégra, který se řemeslu věnuje už 25 let. Většina vojáčků je zasazena do období napoleonských válek. O výrobě se také něco dozvíte. Více najdete zde.

Jihomoravský kraj

Dětský karneval

V neděli odpoledne proběhne ve Slavkově dětský karneval. Zábavné odpoledne bude napěchované hrami, westernovými soutěžemi nebo balonkovou show. Připravena je ale také diskotéka s mimoni a závěrem můžete navštívit promítání stejnojmenného animovaného filmu. Vstupné je 80 korun za dítě, doprovod je zdarma. Více naleznete zde.

Olomoucký kraj

Jarní tvoření

Pokud už netrpělivě vyhlížíte jaro, vyrazte do Pradědova dětského muzeu v Bludově. V neděli se v něm uskuteční dílna, na které si vyrobíte několik jarních dekorací. V ceně vstupenky je kromě materiálu na tvoření také vstup do herny. Více najdete zde.

Zlínský kraj

Maškarní lyžovačka

Než se lyžařská sezóna přiblíží ke svému konci, můžete si s dětmi užít na svazích spoustu legrace. Ve skiareálu Razula ve Velkých Karlovicích se uskuteční maškarní lyžovačka se sjezdovkou plnou sladkostí. Bude také soutěž o nejlepší masky a na trati jsou připraveny i hry. Podrobnosti zde.

Moravskoslezský kraj

Karneval na ledě

Také v Novém Jičíně se uskuteční karneval. Proběhne na zimním stadiónu, tedy na ledě. Dorazit můžete, v čem chcete, brusle si můžete zapůjčit na místě. Pro děti je připraven speciální pohádkový program s hrami a soutěžemi, zajištěno je i občerstvení. Vstup je sice volný, nicméně kapacita stadiónu omezená, přijďte proto včas. Více najdete zde.