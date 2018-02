Zatímco v březnu a listopadu bude stejně jako každý rok přístupný jen o víkendech, od dubna, kdy začíná klasická návštěvnická sezóna, budou jeho brány otevřeny pro veřejnost až do konce října vždy jen od čtvrtka do neděle. „První polovinu týdne od pondělí do středy bude pro turisty uzavřen,“ uvedl helfštýnský kastelán Jan Lauro.

Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce zchátralého renesančního paláce na čtvrtém tzv. palácovém nádvoří středověkého hradu, který je v majetku Olomouckého kraje. Začala loni v září a skončit by měla právě na konci roku 2019. Omezení se dotkne také louky před hradem, která slouží jako překladiště materiálu a zázemí stavby.

Správa hradu musí také omezit největší kulturní akce, které se tu tradičně konají. Jde mj. o mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston, Festival vojenské historie, Author Šela Marathon či Helfštýnskou pouť.

„Většinu komornějších akcí se pokusíme realizovat v obvyklém rozsahu, k nutným změnám dojde ve dnech konání akcí. Místo celovíkendových či sobotních programů jsme kvůli šestidennímu režimu stavebních prací nuceni pořádat doprovodné aktivity zásadně v neděli,“ zdůraznil již dříve kastelán.

Bude nový prohlídkový okruh



V prostoru palácového nádvoří jsou instalovány všechny tři stálé hradní expozice: Umělecké kovářství, Historická mincovna i nejmladší Expozice archeologie. „Po dobu rekonstrukce paláce nabídneme možnost zhlédnutí vybraných artefaktů ze všech tří expozic v H-studiu na třetím nádvoří a v sálu hradní galerie na druhém nádvoří,“ konstatoval Lauro.

Rekonstrukce se plánovala řadu let. Střechu nemá objekt už od počátku 19. století. Před pěti lety byl do něj kvůli bezpečnosti zakázán vstup. Stavba bude obnovena jako tzv. památka torzální architektury.

„Předpokládáme zastřešení zhruba poloviny skleněnou střechou, která nezmění pohledy na hrad. Skleněné tabule budou zapuštěny pod hlavu stěny paláce. V úrovni stropu 1. nadzemního podlaží vkládáme do objektu novou kovovou konstrukci, která vytvoří zajímavou prohlídkovou trasu. Ta umožní návštěvníkům seznámit se se stavebněhistorickým vývojem paláce,“ uvedl již dříve autor studie rekonstrukce architekt Miroslav Pospíšil.

Součástí rekonstrukce bude mj. i celková sanace zdiva, které je z lomového kamene a cihel. Kraj získal na rozsáhlou opravu, která má stát téměř 72 miliónů korun, 56 miliónů korun z Integrovaného regionálního operačního programu. Výběrové řízení na práce vyhrálo Sdružení pro zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn Hochtief CZ – Archatt Památky.