Komplex skalních maleb se nachází v provincii Ha’il na severu země a je jedním z největších a neobsáhlejších nejen v regionu, ale i v celé Saúdské Arábii. Rytiny zvířat a lidí různých tvarů a velikostí jsou k vidění na skalních útvarech Rata a Al Manžúr.

„Oblast je považována za jedno z nejdůležitějších a největších otevřených muzeí na světě,“ tvrdí archeolog Najíf Al Šudoki.

Jedna z nejvýraznějších maleb je karavana velbloudů stará kolem 2500 let, najdou se tu ovšem i mnohem starší výtvory, a to třeba v podobě písma, které může být podle organizace UNESCO staré i 10 000 let. Celá oblast je od roku 2015 na seznamu kulturního dědictví.

Pomohou víza pro cizince



Úřad pro turismus a národní dědictví se nyní chystá vylepšit dopravu do oblasti a infrastrukturu obecně, aby se na malby mohli přijet podívat turisté. V současnosti zejména tuzemští, ale v budoucnu snad i zahraniční.

„Zatím půjde o organizované zájezdy třeba z Rijádu či Al-Kasímu. Ale po rozhodnutí zavést turistická víza pro cizince sem bude proudit jistě mnohem více návštěvníků,“ myslí si Zijád Al Masúlil z úřadu pro turismus provincie Ha'il.

V současnosti mají cizinci do země omezený přístup. Přijet mohou zejména za prací, speciální vízum je podle agentury Reuters vystaveno muslimským poutníkům z jiných zemí, aby mohli navštívit posvátná místa.