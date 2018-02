Spolumajitel Dezertového muzea Nikko Que chtěl, aby si lidé zkrátka užili spoustu zábavy.

„Cílíme na mileniály a dospělé. Už jsme trochu zapomněli být spontánnější. Když se pro něco nadchnete a chcete skočit třeba do jámy plné míčků, můžete to udělat i jako dospělí. Myslím, že naše muzeum lidem navrátí vzpomínky na to, jak si věci užívat a mít radost,“ uvedl a dodal, že atrakce nabízí celkem osm cukrem naplněných místností, v nichž se oslavuje vše sladké.

Výstava je samozřejmě interaktivní. Ačkoli nejsou všechny exponáty — třeba cukrová vata na stromech — jedlé, návštěvníci se mohou všeho dotýkat, a nakonec i některé ze sladkostí ochutnat. Třeba cukrovou vatu jim na špejli natočí zaměstnanci.

Nacházejí se zde klouzačky, houpačky, hřiště s gumovými medvídky a další atrakce, se kterými koresponduje i pestrobarevná výmalba a výzdoba.

I pro ty, co dezerty moc nemusí

Jeden z návštěvníků, bloger David Guison, uvedl, že se mu nejvíce líbila expozice věnovaná zmrzlině. Zde si mohou totiž zájemci vytvořit vlastní nanuky a poté je sníst. „Vyzkoušel jsem ten s příchutí manga a avokáda. A skutečně mi to připomnělo moje dětství, protože z avokáda a mléka či manga dělávala zmrzlinu máma,“ uvedl.

V každé z místností je navíc průvodce, který návštěvníkům řekne nejrůznější zajímavosti o některém z dezertů. Také je povzbuzuje, aby sladkosti ochutnali. „Nejsem úplně fanoušek sladkého, ale tady se mi líbí. Je tu zmrzlina, makronky, lízátka. Myslím, že i lidé, co si v dezertech moc nelibují, si musí tohle místo zamilovat, protože na ně tak silně zapůsobí,“ tvrdí další z návštěvníků Vina Guerrero.

Jiný z hostů je toho názoru, že by měli lidé více poslouchat průvodce. Přeci jen se jedná o muzeum, kde by se turisté měli především něco dozvědět. „Spousta návštěvníků je rozptýlených kvůli výzdobě, obrazům a exponátům. Mně by se líbilo, kdyby více naslouchali. Také bych uvítal více textu s dalšími zajímavostmi,“ tvrdí Reese Lansanganová.

Filipínci jsou podle agentury AP velkými milovníky sladkého a do receptů používají množství cukru. Dá se tedy předpokládat, že bude mít muzeum mezi místními úspěch.