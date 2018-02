Jen málokdo touží na své dovolené chodit po muzeích. Čas od času se ale možná dostanete do blízkosti muzea, které je něčím unikátní. Nejinak tomu je i na ostrově Madeira, kde se v roce 1985 narodil geniální fotbalista Cristiana Ronaldo. Někteří tohoto Portugalce zbožňují, jiní jej kvůli jeho vizáži a egu zářícímu na kilometry daleko zrovna nemusí. Snad nikdo ale nezpochybňuje jeho výjimečné fotbalové kvality.

Vnitřek muzea nenechává na pochybách, komu je věnované.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Poprvé se Ronaldovo muzeum ve Funchalu otevřelo v prosinci 2013 ve čtvrti Sé. Tehdy však ještě nešlo o nic honosného. Už tehdy bylo vystaveno v malém muzeu přes 120 trofejí tohoto fotbalisty. Ale Ronaldo měl evidentně za to, že by mělo muzeum vypadat trochu jinak. A stalo se. Získal pozemek na lukrativním místě na konci promenády ve stejné čtvrti a vyjma nového muzea tam nechal otevřít i tematický hotel a restauraci.

Návštěvníci si mohou také přehrát Ronaldovy nejslavnější góly.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Nové muzeum otevřelo své brány v červnu 2016. Už dříve byla na promenádě Ronaldova bronzová socha, která byla krátce před znovuotevřením muzea umístěna přímo před něj. Když už jsme u té sochy - ta je oblíbená zejména u místních žen. Umělec, který ji stvořil, totiž portugalského fotbalistu výjimečně obdařil, a tak není těžké odhadnout, jaké části sochy se ženy při focení nejčastěji dotýkají.

Ronaldova socha před vstupem do muzea.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Vstup do muzea není drahý, přijde vás na pouhých pět euro. Uvnitř pak zaplesá srdíčko nejednoho fotbalového nadšence. Důvodem nejsou Cristianovy figuríny, ale velké množství relikvií, které nemáte šanci vidět na mnoha místech. Od podepsaných dresů z významných zápasů, přes průřez kopačkami, které Ronaldo v kariéře používal, až po významné trofeje všeho druhu.

Že by si měl Ronaldo nechat své kopačky pozlatit? Netřeba, už jich vyhrál několik...

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Zatímco někteří turisté se fotí s Ronaldovou figurínou, jiní si zase přehrávají na obří obrazovce nějaký z Ronaldových sta nejdůležitějších či nejkrásnějších gólů, kterými ve své kariéře skóroval. Specialitkou je pak velmi hezky naaranžovaná výstavka fanouškovských dopisů, pohledů a srdceryvných proseb o odpověď. A Ronaldo se prostřednictvím asistentek snaží zejména malým fanouškům vycházet vstříc. Navíc, ač to do světa příliš neroztrubuje, tak je velmi činný v charitativní práci, ve které patří k nejaktivnějším fotbalistům vůbec.

Vzkazů od fanoušků dostává Ronaldo obrovské množství.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Museu CR7 je vskutku zajímavým počinem. Je to zvláštní vstoupit do síně slávy fotbalisty, který se ještě stále prohání po hřištích a hraje na nejvyšší úrovni. Pokud jste však fanoušky zeleného pažitu a zavítáte na Madeiru, tak by bylo asi docela nešťastné tento zážitek vynechat.