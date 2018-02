Praha



Karlínský masopust

Přijďte se se svými dětmi pobavit na masopust. V sobotu odpoledne vyrazí z Kaizlových sadů masopustní průvod s tradičními maskami a postavami, ale i s koňským povozem s kapelou. Poputuje na Karlínské náměstí, kde zahraje Vypsaná fiXa či Laura a její tygři. Nejmenší mohou zhlédnout pohádky nebo vystoupení kouzelníka. Podrobnosti zde.

Volný vstup do muzeí a památek

Dárek za pololetní vysvědčení představuje Ledová karta, která opravňuje k volnému či zlevněnému vstupu během víkendu do čtyřiceti objektů v hlavním městě – třeba do budov Národního muzea, Muzea Policie ČR nebo na vybrané okruhy na Pražském hradě. Kartu si zájemci mohou vyzvednout až do pátečního odpoledne v domě Pionýra. Více informací zde.

Masopust ve Ctěnicích

Masopustní hody chystá zámecký areál ve Ctěnicích nedaleko Vinoře. Tuto neděli si zde můžete vychutnat zabijačkové speciality nebo čerstvé kobližky za zpěvu harmonikáře a zhlédnout ukázky řeznického řemesla, třeba bourání prasete či výrobu jitrnic. Pro malé bude připravena masopustní dílna s výrobou masek. Další informace zde.

Středočeský kraj

Dětský karneval

Mají vaše ratolesti rády karnevaly? V tom případě by měly v sobotu odpoledne navštívit kulturní dům Plzeňka v Berouně, kde je čeká dvouhodinový dětský karneval. Těšit se mohou na diskotéku, soutěže nebo tombolu. Vstupné na akci činí 20 korun. Podrobnosti naleznete zde.

Jílovský masopust

Město Jílové u Prahy zve na tradiční jílovský masopust, který se uskuteční tuto sobotu. Po zdejším náměstí bude obcházet průvod masek a zahraje dechová kapela. Děti se mohou zúčastnit různých soutěží a rodiče si mezitím můžou pochutnat na vepřových hodech. Vlastní masky jsou vítány. Více informací zde.

Jihočeský kraj

Se „samými” zdarma do zoo

Přijďte se o pololetních prázdninách podívat za zvířátky. Nejšikovnější školáky, kteří budou mít na letošním pololetním vysvědčení samé jedničky, odmění od pátku do neděle zoologická zahrada v Táboře volným vstupem do areálu. Děti s vyznamenáním zaplatí poloviční cenu vstupenky. Další informace zde.

Plzeňský kraj

Zimní výlet na hrad

Neseďte v sobotu doma a udělejte si se svými potomky výlet třeba na hrad Kašperk na Šumavě. Otevřeno má ve středu a v sobotu po celou dobu jarních prázdnin, tedy až do 17. března. Prohlídky se konají dopoledne i odpoledne. Podrobnosti zde.

Karlovarský kraj

Výtvarná dílna

Art Centrum Galerie 4 v Chebu pořádá v sobotu dopoledne pro děti výtvarnou dílnu pojmenovanou Hedvábný sen. Malovat se totiž bude tentokrát na hedvábí. Doporučena je školákům od osmi let a vstupné činí 50 korun. Organizátoři doporučují rezervaci.

Ústecký kraj

Masopust v zoo

Přijďte si s nejmenšími užít masopustní veselí do zoologické zahrady v Děčíně. Program zde začíná v sobotu odpoledne tradiční soutěží o nejchutnější masopustní koblihu. Následovat bude průvod s maskami městem, kterého se zúčastní flašinetář či vozembouchář, a v jeho cíli se návštěvníci dočkají tzv. soudu s medvědem. Více informací zde.

Liberecký kraj

Karneval v bačkorách

Dům dětí a mládeže Větrník nedaleko liberecké zoo chystá na sobotní odpoledne maškarní bál v bačkorách. Děti čeká soutěž o nejlepší masku nebo o nejoriginálnější bačkory, dílna zaměřená na výrobu masek, taneční vystoupení, autodráha nebo herna. Vstupné činí 30 korun a přezůvky jsou podmínkou. Další informace zde.

Královéhradecký kraj

Za vysvědčení do zoo

Vezměte děti za odměnu po pololetním vysvědčení do zoo. Safari Park ve Dvoře Králové nad Labem přichystal pro školáky dárek. Kdo od pátku do neděle navštíví zdejší zoo a na vysvědčení nebude mít horší známky než jedničky a dvojky, platí vstup za symbolických 10 korun. Podrobnosti zde.

Pardubický kraj

Masopustní obchůzky

Zamiřte se svými potomky v sobotu do vesničky Hamry nedaleko Hlinska. Po celý den se zde koná staročeský masopust a těšit se můžete na tradiční masopustní obchůzku po obci, která bude zakončena porážkou kobyly. Hudební doprovod zajistí kapela Dolnovanka. Více informací zde.

Vysočina

Vesmírný karneval

Na karnevalu, který se uskuteční v sobotu odpoledne v kulturním domě v Třešti nedaleko Jihlavy, tentokrát jeho malí návštěvníci poletí do vesmíru. Také si budou moci prohlédnout výkresy z výtvarné soutěže „Namaluj mi vesmír“, zúčastnit se her nebo si vytočit kolo štěstí. Kdo přijde v masce, má vstup zdarma. Další informace zde.

Jihomoravský kraj

Lázeňský fašank

Přijďte si v sobotu odpoledne užít fašank do areálu lázní v Hodoníně. Uvidíte rej masek nebo pohřbívání basy, vychutnáte si zabijačkové speciality a také boží milosti či kobližky. Zhlédnete ukázky tance pod šable nebo divadelní komedii Zabijačka. Zahraje i cimbálová muzika z Milotic. Podrobnosti zde.

Olomoucký kraj

Pohádkový karneval

Odpoledne plné her a soutěží čeká nejmenší na dětském karnevalu, který se uskuteční v neděli od 15 hodin v kojetínské sokolovně. Divadlo Koráb Brno zde odehraje představení, děti čeká také malování na obličej, balónky, tombola a plno dobrot, třeba cukrová vata či popcorn. Více informací zde.

Zlínský kraj

S vysvědčením zdarma do zoo

Každý, kdo v pátek, sobotu nebo neděli předloží u pokladny zoologické zahrady v Lešné u Zlína vysvědčení s jakýmikoli známkami, má zajištěn volný vstup do areálu zoo, a navíc dostane malý dárek. Přijďte se o pololetních prázdninách podívat na tygry, slony, zebry nebo nosorožce. Další informace zde.

Moravskoslezský kraj

Dětský karneval

Rodiče s dětmi můžou v sobotu odpoledne vyrazit na karneval do střediska volného času Zábřeh v Ostravě. Těšit se můžou na zábavné úkoly a soutěže, tancování, přehlídku karnevalových masek nebo fotokoutek. Přezůvky a masku s sebou. Vstupné pro děti činí 60 korun, pro dospělé 30 korun. Podrobnosti zde.