Navštívit obří nekropoli může být velmi silný zážitek, vzhledem k její velikosti by se skutečně dalo hovořit o samostatném městě, které obývají mrtví. Rozprostírá se na více než šesti kilometrech čtverečních a úzké uličky jsou lemovány pískově zbarvenými náhrobky, kryptami a mauzolei.

V nekropoli odpočívají i významné postavy z historie islámu.

FOTO: Profimedia.cz

Do každé z hrobek se vejde na 50 těl a každý rok zde najdou odpočinek statisíce lidí. Ačkoli poslední záznamy uvádějí, že na Wadi al-Salamu leží přes 5 miliónů zesnulých, v současnosti může být číslo už dvojnásobně velké kvůli válce s teroristy z Islámského státu, která si vyžádala mnoho lidských životů.

Historie obří nekropole, jež sahá více než 1400 let do minulosti, je pro muslimy nicméně posvátným místem. Má zde odpočívat několik proroků, ale také panovníků a dalších významných postav arabské historie. I proto si údajně muslimové často přejí být pohřbeni právě tady, ačkoli to není úplně levná záležitost. Během války zoufalí lidé své příbuzné ilegálně pohřbívali i pod chodníky.

Hřbitov leží u posvátného města Nadžaf.

FOTO: Profimedia.cz

Posvátný je i samotný Nadžaf, je poutním místem muslimů, kteří se hlásí k šiítskému proudu. Město leží zhruba 160 kilometrů jižně od Bagdádu a měl zde zemřít zeť proroka Mohammeda Alí, jenž je pochován ve stejnojmenné mešitě.