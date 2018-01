K velkolepému světoběžnictví Lavalla nejspíš trochu předurčila i škola. Chodil totiž na jednu, jež je součástí United World Colleges, vzdělávacího hnutí skládajícího se ze 17 mezinárodních škol. Jeho spolužáci pocházeli ze 100 různých států, a aby se s nimi později spojil, cestoval do jejich domovských zemí.

Úplným začátkem jeho pouti byla cesta do Japonska a Číny v roce 2004. Tehdy ovšem Lavallo jen těžko tušil, že během následujících 13 let navštíví každý ze členských států Organizace spojených národů.

„Hodně jsem cestoval, hlavně od roku 2009 do roku 2015, kdy jsem navštívil od 15 do 20 zemí ročně. Buď v rámci studií, nebo při práci,“ říká Američan, který byl zaměstnaný jako investiční analytik u společnosti v Abú Dhabí.

