Most se nachází v okrese Pching-šan v turisty oblíbené oblasti Chung-ja-ku, takže není překvapením, že při otevření přilákal několik tisíc zvědavců, jak informovala agentura Reuters.

Lávka je dlouhá 488 metrů a skleněné panely, kterých je celkem 1077, jsou široké dva metry. Konstrukce je navržena tak, aby se trochu houpala, což v kombinaci s pohledem dolů nabízí návštěvníkům adrenalinový zážitek.

Na most může najednou 600 lidí, udrží jich ale prý až 3000.

FOTO: Profimedia.cz

Stavitelé nicméně ujišťují, že lávka i panely tlusté čtyři centimetry jsou bezpečné. Most má podle nich vydržet orkán a zemětřesení o síle šesti stupňů Richterovy škály.

„Náš skleněný most je navržen tak, aby udržel až 3000 lidí. Abychom ale zajistili bezpečí všech turistů, pouštíme jich na most v jednu chvíli jen 600. Také jsme zajistili, aby technici kontrolovali most každý den a s lidmi, kteří se bojí chůze po mostě, posíláme strážné, aby jim asistovali. Takže tento most je naprosto bezpečný,“ citovala agentura Reuters Šao-po Janga z firmy, která most postavila.

Skleněný se nachází 218 metrů nad zemí.

FOTO: Profimedia.cz

Jak je patrné z videa, někteří návštěvníci opravdu potřebovali pomoc ostatních.

Skleněné mosty, lávky a vyhlídky jsou v Číně ohromně populární a v posledních letech tam rostly jako houby po dešti. Nedávno například v na severu země otevřeli lávku, jejíž skleněné panely při chůzi „praskají“. [celá zpráva]