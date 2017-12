Není těžké pochopit, proč si filmaři zvolili Skellig Michael jako natáčecí lokaci. Hornatý ostrůvek ostře vystupující z moře je zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a svou krásou a severskou divokostí musí uhranout snad každému, kdo na něj zavítá. Kromě přírodních divů skýtá pozůstatky starodávného křesťanského kláštera s kamennými domečky připomínajícími včelí úly.

Podle serveru CNN byl větší z ostrovů Skellig vždy populárním turistickým místem, Hvězdné války jeho věhlas ještě zvedly a takříkajíc ho umístily na mapu.

Ostrovy leží asi hodinu jízdy z přístavu Portmagee.

FOTO: Profimedia.cz

Vzhledem k jeho odlehlosti se ale ani zdaleka nedá hovořit o masovém turismu, z přístavního městečka Portmagee je to sem loďkou zhruba hodina cesty. Zájem se ale po aktuálním dílu vesmírné ságy s podtitulem Poslední z Jediů může ještě zvednout. Ostrůvek v něm totiž figuruje mnohem více než v předchozí epizodě nazvané Síla se probouzí.

Počet je limitován



„Hvězdné války (Star Wars) prospěly obchodu. Do oblasti se nastěhovala spousta lidí a je tu také více práce,“ tvrdí Gerard Kennedy, který v městečku Portmagee vlastní restauraci a penzion. „Pro turisty je tu ale mnohem více k objevování než jen Hvězdné války. Ve vesnici měli někteří lidé strach, že nás příval turistů zničí,“ dodává Kennedy s tím, že mnoho lidí na ostrovy vyrazilo právě kvůli vesmírné sáze, ale vrátili se nadšeni především kvůli tisíc let starým křesťanským stavbám.

Skellig Michael navíc nikdy nebude moci být vyloženě davovou záležitostí. Vláda nastavila roční limit návštěvníků na 14 000 a loďky, které na ostrůvek vyrážejí, mohou stejně v jednu chvíli vézt maximálně 12 pasažérů. Portmagee by tudíž chtělo turisty oslovit i něčím jiným, a to třeba v případě špatného počasí, kdy lodě na moře a ostrov vyrazit vůbec nemohou.

Pozůstatky kláštera pocházejí ze 7. století.

FOTO: Profimedia.cz

Některým návštěvníkům nicméně stačí málo. Kromě možnosti vylodění na ostrově, existuje také okružní plavba, při níž se turisté podívají na Skellig Michael jen zdálky. První stojí kolem 75 eur (skoro 2000 korun), zatímco druhá zhruba půlku.

„Především nestojíme o tisíce lidí, co se u nás jen otočí a zase odejdou, aniž by prozkoumali, co vše okolí nabízí,“ tvrdí Kennedy v narážce na nedalekou turistickou trasu zvanou Ring of Kerry. Zatím sem lidé míří právě kvůli Hvězdným válkám, a tak lze na Skellig Michaelu občas spatřit turisty se světelným mečem. „Poprask kolem fenoménu Star Wars k nám přivádí lidi, ale odnášejí si mnohem víc,“ uzavírá Kennedy.

670 schodů na vrchol

Skellig Michael si vybrali jako útočiště jedni z prvních irských křesťanů právě pro jeho odlehlost. Pozůstatky klášterního komplexu pocházejí ze 7. století a ostrov je od roku 1996 na seznamu UNESCO. Ačkoli mniši opustili ostrov ve 13. století, nadále zůstal poutním místem.

Od pobřeží na vrcholek ostrova vede 670 kamenných schodů.

FOTO: Profimedia.cz

Od pobřeží až na vrchol Skellig Michaelu vede 670 kamenných schodů, které mohou být vzhledem ke svému stáří někdy poměrně nebezpečné. Menší z ostrovů Little Skellig je znám pro početnou ptačí populaci tvořenou například papuchalky. Kvůli tomu je také turistům nepřístupný.