Tématem letošního zimního království je dětský vánoční film Rudolf s červeným nosem. Nejen na tvorbě honosných ledových staveb, ale i na vytváření postaviček z disneyovky se podílelo přes 30 specializovaných čínských sochařů. Nejedná se ovšem jen o atrakce, na které mohou návštěvníci koukat, řadu z nich si mohou na vlastní kůži i vyzkoušet — například ledovou skluzavku.

Manažerka rezortu Rachel Dinbokowitzová sama přiznává, že tradice byla původně inspirována právě festivalem ledových soch v Charbinu, odkud přišli i sochaři. Ten je totiž hojně navštěvovanou atrakcí, na kterou míří nejen sami Číňané, ale i návštěvníci ze zahraničí.

Jeden ze sochařů, Chu Pching-chuej, dohlížel konkrétně na to, aby byly ledové atrakce bezpečné a stabilní, a aby je používání nepoškodilo. Tvorba zimního království trvala přes měsíc a tvořilo se ze 180kilových kostek ledu. Toho se dohromady spotřebovalo zmíněných 907 tun. Areál je nasvícen 14 různými barvami, což mu má podle manažerky dodat kouzelnou atmosféru.

Otevření proběhlo v půlce listopadu a návštěvníci se shodují, že je fascinuje, jak do detailu je království z ledu vytvořené. Aby také nebylo, s plánováním se začíná hned, jakmile skončí vánoční sezóna. Vše musí být do dalších svátků do puntíků připravené a zajištěné. Nynější atrakce je otevřená do 1. ledna příštího roku.