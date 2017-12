Nová statistika ukázala, že nejméně využívanou je právě stanice Barry Links, kterou následuje zastávka Tees-Side Airport se 30 cestujícími. První zmiňovanou obsluhuje v každém směru jeden vlak denně, a to od pondělí do soboty. Lidé tu ovšem nenajdou přepážku, kde si mohou pořídit lístek, ani automat. Dokonce chybějí i toalety. Místní ovšem předpokládají, že se využití stanice zvedne příští rok, jelikož se nedaleko uskuteční golfový šampionát.

„Pro tuhle oblast je to ve skutečnosti důležitá stanice a v roce 2018 sem zamíří mnoho fanoušků golfu, protože leží přesně na okraji světově proslulého hřiště,“ tvrdí jeden z radních vesničky Angus Brian Boyd.

V loňském roce byla nejméně využívanou stanicí Shippea Hill v hrabství Cambridgeshire. Využil ji průměrně jeden pasažér měsíčně. Poté, co se ale do jejího zvelebování pustil železniční nadšenec a tato zpráva se dostala do médií, zvýšil se i počet cestujících. Z 12 vyskočil na 156 ročně. Toto navýšení pro malou zastávku mnoho znamenalo. [celá zpráva]

Naopak nejvytíženější stanicí v Británii se stala londýnská stanice Waterloo s 99 milióny cestujících ročně. Také další hojně využívaná nádraží se nacházejí v britském hlavním městě.