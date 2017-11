Pozice dostala název CEO, což obvykle znamená výkonný ředitel společnosti. V tomto případě ale zkratka ukrývá pozici Cancun Experience Officer neboli něco jako úředníka pro zážitky v Cancúnu. A z toho vychází v podstatě všechny činnosti, které bude mít člověk, jenž pohádkové místo získá, na starosti. Úkolem bude totiž propagovat město a letovisko pomocí nejrůznějších příspěvků.

Výherce výběrového řízení se stane součástí amerického týmu turistického portálu Cancun.com, stane se jakýmsi ambasadorem a expertem na zážitky, které se dají v oblasti podnikat. Mělo by jít ovšem o upřímné a autentické výpovědi, které budou předány ve formě psaného textu, ale také fotografického či video obsahu, třeba i pro sociální sítě, které cílí především na mladší generaci.

Šanci mají i lidé bez zkušeností

Na oplátku čeká tohoto CEO nepřeberné množství zážitků a zkušeností, jako je plavání se žraloky nebo přespávání v luxusních hotelech v letovisku. „Ideální uchazeč musí mít unikátní pohled na zachycení příběhů a okamžiku. Má umět interagovat s ostatními, bude je motivovat a sám bude mít vysokou pracovní morálku,“ uvádí portál Cancun.com na stránkách.

Nejedná se ale o práci, ke které by se člověk musel uvázat dlouhodobě. Pozici bude zastávat od března do srpna, tedy šest měsíců. Navrch bude za toto půlroční nasazení finančně ohodnocen, a to v přepočtu částkou téměř 1,30 miliónu korun. Pozice nevyžaduje ani žádné předešlé zkušenosti, podmínkou je ovšem schopnost plynule se vyjadřovat anglicky, a to jak v psané, tak mluvené formě.

Už výběrové řízení samo o sobě nebude jednoduché a bude se skládat z několika fází. V první se uchazeči pomocí videa představí a uvedou, proč by se právě oni měli stát cancúnským CEO. Nejlepších 100 kandidátů postoupí do druhého kola, z nich se pomocí úkolů a disciplín budou vybírat další, až zůstane jen jeden, který pohádkové zaměstnání získá.