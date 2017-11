Nejsou to ovšem pouze přírodní vlivy, které by mohly bulvár zcela zničit. Je to i nedostatek údržby ze strany města. Promenáda je zanedbaná a jelikož leží hned při pobřeží, neustálé vlnobití jejímu stavu příliš nepomáhá. Spolu s klimatickými změnami, čím dál intenzivnějšími hurikány a stoupající hladinou moří by Malecón mohl do roku 2100 úplně zmizet.

Kubánští experti předpovídají, že hladina oceánu by při severním pobřeží Havany mohla v budoucnu stoupnout až o nějakých 90 centimetrů, což by znamenalo vyšší vlny a zaplavení ulic.

After being temporarily closed due to damage caused by Hurricane Irma, the notorious long-stretched seawall, El Malecon, has reopened 🎉🚗🚙🌊 pic.twitter.com/CDPvYQpEde — AnAmericaninCuba (@AmericaninCuba) 8. října 2017

„Jen obtížně si lze představit, že by něco takového mohl Malecón přežít,“ tvrdí architekt Rolando Lloga, který o stavu bulváru napsal zprávu a navrhuje několik úprav, jež by mu mohly pomoci. Třeba demolici mnoha budov a propojení promenády se sousední ulicí. „Příroda koná rychleji než my,“ dodal.

Až 70 procent budov ležících při nejstarší části bulváru je totiž v žalostném stavu a promenádě jen přitěžují. Už teď vyžadují částečnou či úplnou demolici, poukazuje Daily Mail na nedávnou studii. Jedná se o celkem 52 ze 72 budov, v nichž se nachází nějakých 726 bytů. Jen stav 46 z nich byl v rámci studie vyhodnocen jako dobrý, 98 jako normální, 162 jako špatný a 420 jako příšerný.

Hledá se dlouhodobé řešení



Promenáda byla vystavěna na korálovém útesu a na porostu mangrovů, které dříve sloužily jako přirozená bariéra mezi mořem a pevninou. Jenže v současnosti už nedokáže zastavit sílící bouře, země pod bulvárem navíc pod následky klimatických změn eroduje.

Úřady se proto snaží přijít s řešením, které by bylo dlouhodobé. Zahrnovat by mělo jednak posílení zdí samotné promenády, ale také další stavební úpravy či restrikce, které by například stanovily maximální výšku okolních budov.

Když na Kubu před několika týdny udeřila Irma, Malecón byl po tři týdny zcela uzavřen. Hurikán totiž způsobil trhliny v jeho základech, chodníku, ale i na zdech, kde se obvykle Kubánci sdružují, sedí, jedí a popíjejí. „Moře si vždy najde to, co mu patří a my musíme najít nějakou rovnováhu, abychom mohli společně existovat a zároveň si tento veřejný prostor užít a vychutnat,“ uvedla vedoucí památkového odboru Patricia Rodriguez.