Právě na konci podzimu zrají u Lago di Garda největší trentinské gastronomické poklady: olivy, jedlé kaštany, první várka proslavené brokolice z Torbole, jedné z obcí u jezera, sklízí se i skvělé kiwi. Je to díky teplým větrům, jež vanou od moře z jihu, strmé hory však jejich dalšímu proudění zabrání, a tak tu vzniká středomořské klima.

„Chtěli jsme, aby lidé mohli na jednom místě ochutnat to nejlepší z regionu, proto vznikl festival chutí Garda Con Gusto Carne Salada & Co,“ říká Daniele Tonelli z místní turistické centrály s tím, že se samozřejmě budou od 3. do 5. listopadu podávat v městečku Riva del Garda i další trentinské speciality, jako do soli a koření nakládané syrové hovězí maso zvané carne salada nebo tradiční kukuřičná kaše polenta, pít se bude vynikající místní víno a pivo. Chybět nemohou kaštanové dezerty.

Carne Salada

FOTO: Miroslav Sova, Právo

Přivezli ji v 17. století

Brokolice z Torbole (broccoli di Torbole) je dalším regionálním pokladem. K jezeru se dostala v 17. století z oblasti kolem Verony a její žlutozelená hlavička, která spíš připomíná náš květák, se sklízí od listopadu do dubna díky větru zvanému Peler. Ten brání namrzání zeleniny, jež se chlubí i zařazením do prestižní gastronomické kategorie slow food. Hnutí vzniklo jako protest proti postupující globalizaci i v jídle, podporuje a chrání místní produkty a sezónní speciality vycházející ze zemědělských tradic minulých generací.

I kaštany z Dreny jsou zdejší pochoutkou, sjíždějí se na ně labužníci z širokého okolí, už po generace se tady zpracovávají nejen na mouku, dělá se z nich i pálenka a pivo, nakládají se a zavařují. Při návštěvě pěstitele tak můžete vidět celé rodiny, jak sedí okolo stolu a trpělivě zbavují kaštany tvrdé slupky. Však je také sběr jedlých plodů velmi náročný, hlavní roli hrají lidské ruce. Některé stromy jsou až čtyři sta let staré.

Vyhlášenou pochoutkou je i gardský olivový olej, olivy jsou sice velmi dobré, ale je jich relativně málo, proto se všechna drahocenná tekutina filtruje. Olej od jezera tak vydrží déle, jeho zpracovatelé se chlubí skvělými umístěními na světovém žebříčku jeho výrobců.

Promývání oliv

FOTO: Miroslav Sova, Právo

„Na festivalu se budou ochutnávat i ryby z Lago di Garda, každý den budou řízené ochutnávky, přednášky o jednotlivých dobrotách, jejich pěstování a výrobě. Samozřejmě si každý vše může na místě rovnou koupit,“ dodává Daniele.

A ještě tajný tip na závěr: u jezera se skvěle daří i kiwi, za jeden kilogram dáte jen něco málo přes jedno euro. Kdo rád zavařuje, jistě sáhne alespoň po bedýnce s deseti kilogramy.