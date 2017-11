Význam komory je nejasný a není zatím jasné, zda měla nějakou speciální funkci. Vědci využili k nálezu paprsky podobné rentgenovým, které umí proniknout skálou, ale jsou schopny proniknout výrazně hlouběji než jiné technologie.

Podle prvních zjištění se zdá, že nově objevená komora není propojena se žádným z tunelů známých v tuto chvíli. Vědci, kteří se průzkumu účastnili, jej označují za průlomový. Zdůrazňují také užitek moderních technologií ve vědě, protože by jinak komoru neměli šanci objevit.

„Je to premiéra. Může jít o jednu nebo více propojených místností, může to být mnoho věcí. Mám za to, že komora byla schovaná od doby, kdy byla pyramida postavena,” uvedl spoluzakladatel projektu ScanPyramids Mahdí Tajúbí.

K nadšení stačí i malý nález



Pyramidy v Gíze jsou posledním existujícím starověkým divem světa. Vzhledem k tomu, že se do dneška vědci přou, jak byly vlastně postaveny, tak i ty nejmenší nálezy často vyvolávají velký zájem nejen mezi egyptology, ale i mezi běžnými lidmi.

„Dobré zprávy jsou, že tam ta komora je. A je hodně velká,” dodal Tajúbí.