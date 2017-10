Jak samotná zmínka o chrámu napovídá, historie městečka Ninfa sahá až do období starověku, do doby Římské říše. Pozůstatky dnešních staveb jsou ovšem mnohem mladší, konkrétně hrad byl postaven až ve 12. století. Ve středověku v oblasti původní zemědělské osady vzniklo větší městečko, čítající zhruba 150 domů, radnici, kostely, ale i mosty. I z těchto památek zbyly dnes pouhé ruiny.

Hrad pochází z 12. století.

FOTO: Profimedia.cz

Městečko Ninfa, nacházející se v provincii Latina zhruba 40 kilometrů od Říma, bylo během 14. století zničeno. Asi o 200 let později do něj přišli noví obyvatelé, nicméně život se sem již nikdy naplno nevrátil — ne v té tradiční formě. Někdejší kardinál ovšem pověřil architekta, aby v místě trosek města vybudoval zahradu. Ta ale krátce po kardinálově smrti zanikla a Ninfa byla po několik dalších století opět opuštěná.

Vstup je omezený



Současná podoba zahrady se zrodila teprve v první půlce 20. století, konkrétně v roce 1921. Vznikla v anglickém stylu, což znamená, že působí velmi přirozeně a přírodně. Na rozdíl od francouzského stylu zahradnictví se ten anglický vyznačuje mimo jiné tím, že se rostliny nestříhají do různých tvarů, ale nechávají se víceméně růst volně.

Přes říčky a jezírka se klenou mosty.

FOTO: Profimedia.cz

Jsou to právě ruiny budov, které dodávají zahradě její působivou atmosféru. Trosky jsou porostlé třeba levandulemi či růžemi, není proto divu, že mohou evokovat třeba i pohádková místa. Druhů rostlin se v Ninfě nachází kolem 1300, a to na celkové rozloze osmi akrů (zhruba 32 300 metrech čtverečních). Kromě růží zde rostou magnólie, japonské javory či třešně, jabloně nebo liliovníky.

Na celkem osmi akrech lze nalézt spoustu historických budov.

FOTO: Profimedia.cz

Americký list New York Times jmenoval zahradu jednou z vůbec nejromantičtějších na světě, kvůli jejímu jedinečnému půvabu. Ninfa ovšem není otevřená neustále. Standardní otevírací doba je vždy první víkend a třetí neděle v měsíci, a to od března do října. Vstup stojí 10 eur, tedy nějakých 260 korun, ale pohyb je možný pouze s průvodcem.