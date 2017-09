Pevnosti stojící v ústí řeky Temže vznikly v roce 1942 a o osm let později se začaly postupně vyklízet. Po válce jich už nebylo třeba, ale v jejím průběhu se vojákům podařilo sestřelit přes 20 nepřátelských letadel, mířících na britské ostrovy, uvádí agentura AP. Po opuštění se osamělé věže využívaly jako základny pro vysílání pirátských rádiových stanic, ale i přesto postupně chátraly a rezavěly.

FOTO: Profimedia.cz

Dnes je jejich stav už velmi kalamitní, že by se brzy mohly propadnout do moře. Do jejich rekonstrukce se ovšem nikdo nehrne, nejspíš z důvodu, že by se pro pevnosti nenašlo perspektivní využití. Věže, pojmenované po jejich tvůrci Guyi Maunsellovi, se tak staly především cílem zvídavých turistů či fotografů lačnících po neobvyklých zážitcích.

Financování není dostatečné



Jednou z nich je i dvaapadesátiletá fotografka Margaret McEwanová, která už od dětství snila, že se k pevnostem podívá. „Byl to splněný sen, který mi pomohli uskutečnit lidé z organizace Redsand Project,“ uvádí.

Tato společnost si mimo jiné dala za cíl usilovat o obnovu alespoň těch pevností, které nejsou ještě ve zcela kalamitním stavu. „Dokonce mi umožnili na jednu z věží vyšplhat,“ dodává McEwanová.

Kvůli kalamitnímu stavu se nedoporučuje šplhat na vrcholy věží.

FOTO: Profimedia.cz

„Bohužel kvůli nedostatečnému financování je pravděpodobné, že pevnosti zkrátka zmizí v moři a navždy zaniknou,“ posteskla si fotografka, která si Maunsellovy pevnosti vybrala jako jedno z míst pro svůj projekt.

Dobrodruhům, kteří se k věžím ovšem vydají na vlastní pěst se nedoporučuje snažit se na některou z nich vyšplhat. Žebříky jsou totiž v kalamitním stavu a lézt po nich je velmi riskantní. Podél pobřeží se ovšem také konají okružní plavby, při kterých lze pevnosti rovněž zahlédnout.