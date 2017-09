Portál uvádí, že návrh podpořil i ruský prezident Vladimir Putin, který s danými japonskými úřady vážně probírá, jak by se dal projekt uskutečnit. Kromě nové železniční tratě, která by směrem na západ vedla z Moskvy do Londýna, by musel na japonské ostrovy vyrůst také 45 kilometrů dlouhý most přes Východní moře.

Ze Sibiře by vlak nepokračoval do Vladivostoku, kde transsibiřská magistrála nyní končí, ale směřoval by na ostrov Sachalin, z jehož jižního cípu je to do Japonska prakticky na dohled. Podle Putinova poradce Sergeje Ivanova je toto spojení dlouhodobým snem. „Japonským partnerům jsme předložili seriózní návrh na propojení jihu Sachalinu s ostrovem Hokkaidó,“ sdělil ruský vicepremiér Igor Šuvalov serveru Siberian Times.

Zatím jedinou alternativou, jak se dostat z Dálného východu do Moskvy, je využít vlakové spojení z Pekingu přes Mongolsko. Tato cesta zabere celkem 15 dní. Podle Independentu je tento spoj velmi populární mezi zapálenými poutníky nebo mladými lidmi na cestách.

Plánovaný projekt nese přezdívku most skrze historii, která naráží na postavení obou zemí, Japonska a Ruska, v druhé světové válce. Taková cesta z Londýna přes Evropu, Asii až do země vycházejícího slunce by navíc byla sama o sobě velkolepým zážitkem.