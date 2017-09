Křivý les vypadá jako z pohádky. Pravdu o něm však nikdo nezná

Lesy jsou v pohádkách často místem magie nebo i sídlem zlých sil. Z takových příběhů jako by vypadl i les u polského města Gryfino. Kmeny desítek stromů jsou v něm totiž podivně zahnuté a vůbec nikdo netuší, co jejich neobvyklý tvar způsobilo. Snad je to i dobře, hájek nesoucí název Crooked Forest neboli Křivý les, díky tomu obestírá tajemná aura.