To se stalo i při čtvrtečním letu, který začínal v Dolní Vltavici a přistání se konalo na louce u pravého břehu v Kyselově u rakouských hranic. „Pohledově jsou tyto lety krásné, ale letově náročné. Je tady několik úskalí včetně vodní hladiny a nedostupnosti terénu na rakouské straně. Což se nám dneska ukázalo. Při startu bylo bezvětří, museli jsme vystoupat a nad hladinou foukal východní vítr, takže jsme přistáli vlastně na rakouských hranicích,“ popsal čtvrteční let Pavel Božoň, předseda Balon klubu České republiky.

Zmínil, že u Lipna letěl už mnohokrát a další startovní místa jsou například ve Frymburku a v Černé v Pošumaví. „Právě tato místa by měla převažovat při hlavní zářijové akci,“ podotkl Božoň.

Lety balonem pořádá Turistický spolek Lipenska, jehož cílem je propagovat celou oblast od Stožce až po Rožmberk. „Chceme balónovým létáním přilákat i v září ještě další turisty a prodloužit tak letní sezónu. Z balónového koše je pohled na Lipensko i vodní nádrž naprosto výjimečný a jsou vidět i jednotlivé obce, zapuštěné do přírody v okolí nádrže,“ upozornil předseda turistického spolku Jiří Mánek.

Romantika nad vodní hladinou



Balónové akce se uskuteční od 15. až do 17. září, když hlavní společný let proběhne v sobotu 16. září večer. „Letenky si může každý koupit v informačních střediscích, v obcích a u ubytovatelů na Lipensku za zvýhodněnou cenu 3500 korun. Na počtu zájemců bude záviset i počet balónů. Při prvním, nultém ročníku bychom chtěli, aby jich bylo alespoň dvacet,“ konstatoval Mánek.

Akci vítají místní starostové i hoteliéři. „Jsem přesvědčená, že balóny jsou dalším dobrým způsobem, jak zviditelnit Lipensko a přilákat sem další lidi. Zatímco hlavní sezónu máme obsazenou dlouho dopředu, mimo ni je to už horší. Proto je skvělé, že se lety uskuteční zrovna v září,“ konstatovala Ema Kondysková, která má penzión v Černé v Pošumaví.

Let balónem nad jezerem si vyzkoušel i starosta Loučovic Jan Kubík. „Akce mě ihned nadchla, proto jsem si bez váhání pořídil romantický let pro sebe i svoji manželku. Z letadla jsem Lipno viděl už několikrát, ale hodinku plout vzduchem nad naším milovaným krajem v balónu, to byl vždycky náš sen,“ uvedl Kubík.