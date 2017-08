Jen nějakých 30 kilometrů západně od Lisabonu leží na úpatí hor město Sintra - pohádkové, trochu kýčovité, ale každým coulem unikátní. Pokud si sem plánujete udělat výlet, určitě si rezervujte celý den. A hlavně - vyjeďte vlakem z Lisabonu co nejdříve ráno, ať se alespoň během části dne vyhnete davům, které sem každý den proudí, a nemusíte tak stát desítky metrů dlouhou frontu na vstupenky.

Palácio da Pena

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Toto místo je pro turisty doslova magnetem a nelze se tomu divit. Palác Pena září všemi barvami a když vidíte jeho snímky, říkáte si, že takové místo snad ani nemůže skutečně existovat.

Pokud jste někdy navštívili zámek Neuschwanstein, pak asi víte, co mám na mysli - jako by byl pouze z Disneyho dílny.

Chozením nejdál dojdeš



Palác Pena ale skutečně existuje a je jednou z dominant města Sintra, které je jen tak mimochodem už od roku 1995 na seznamu světového dědictví UNESCO. Pokud byste se ho snažili architektonicky jednoznačně zařadit, asi byste pohořeli.

Mísí znaky portugalského romantismu s maurskými a mnohými dalšími prvky. Jeho syté žluté a červené odstíny ostře kontrastují s okolní zelení, modrou oblohou (povětšinou) a nabízí ty nejkrásnější výhledy do okolí.

Kostelík v Quinta da Regaleira

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Sintra však není jen palác Pena. Jde doslova o říši zahrad, parků, fontánek, starých budov a cestiček, které vás provedou příkrovem stromů z jednoho úchvatného místa na druhé.

Pokud máte čas a nevadí vám chození, s použitím mapky můžete dojít i na místa, kde nenarazíte ani na živáčka a budete je mít jen pro sebe.

Jako v Asii



Sintra ale rozhodně není žádná rovinka. Je to do kopce, z kopce a pak zase ještě dvakrát do kopce. Na hlavní turistická lákadla, jako je třeba palác Pena, se dostanete autobusem, který vyráží kousek od nádraží v Sintře. Ten ale zrovna moc zastávek nedělá. Neplánované zastávky obvykle vyjdou, jen když zrovna nic nejede a řidiče moc krásně poprosíte a dvacetiletá skandinávská dvojčata na něj simultánně zamrkají.

Přeloženo do češtiny - pokud nemluvíte aspoň trochu portugalsky, máte jen pramalou šanci. Zastávku můžete přejet a pak se vrátit z kopce, anebo můžete využít úplně jiný dopravní prostředek.

Iniciační studna v Quinta da Regaleira je mezi turisty nesmírně populární. Po schodišti můžete sestoupit až na samotné dno.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Možná si budete připadat jako v Asii, nejpraktičtějším dopravním prostředkem je totiž v Sintře tuk-tuk. Cena je o domluvě, někdy se vám povede ji mírně stlačit dolů.

Zkuste se k někomu přidat a za pár eur můžete ušetřit někdy až hodinu chůze. Nestihnout třeba prohlídku sídla Quinta da Regaleira postaveného na samém začátku 20. století, to by byla obrovská škoda. Nejde ani tak o sídlo samotné, zahrady kolem jsou ale něčím, co jako by vypadlo z pohádky pro dospělé.

Studna svobodného zednáře



Pokud vás do Sintry nalákaly nějaké místní propagační materiály, jistě v nich nechyběla aspoň jedna fotka výjimečné studny, podél které vede až na samé dno spirálovité schodiště. Pokud jste před lety viděli působivý snímek Faunův labyrint, pak se do něj při scházení po schodech na několik chvil teleportujete.

Studna má hloubku 27 metrů a nechal ji postavit majitel - svobodný zednář António Augusto Carvalho Monteiro. Na samotném dně je jasně patrný rosekruciánský kříž, ve studni můžete spatřit mnohé zednářské symboly. A to samozřejmě milovníky různých záhad více než láká...