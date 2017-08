„Přihlášky pořád docházejí, ale předpokládám, že aktivních účastníků přijede okolo pěti set. Stejně jako v minulých ročnících registrujeme množství zahraničních účastníků. Evropští mistři jsou již dlouho přirozenou součástí setkání, zvyšuje se však i zastoupení tvůrců z jiných kontinentů,“ řekl Právu helfštýnský kastelán Jan Lauro.

Možnost setkat se během jediného víkendu s elitou kovářského světa podle něj stále častěji využívají například Američané, Kanaďané či Australané. Letos pravděpodobně přijedou mj. i Izraelci.

„Očekáváme bohaté zastoupení kovářů stejně jako autorů tvořících v příbuzných oborech, řadu výtvarníků, designérů i architektů, kteří pravidelně demonstrují, jak široký záběr tvorba s kovy pojímá,“ zdůraznil Lauro.

Stovky vystavených děl



Mistři černého řemesla budou mít k dispozici devět až dvanáct kovářských výhní. Svá díla budou tradičně tvořit před zraky návštěvníků, kterých na hrad každoročně přijíždí přes deset tisíc. Množství uměleckořemeslných výrobků, které budou na hradě po dobu Hefaistonu vystaveny, přivezou i ze svých domovských dílen.

Podle Laura lze předpokládat, že počet vystavených děl přesáhne 300 kusů. „Nikdy se předem nedá říci, co účastníci Hefaistonu přivezou. Řada aktivních tvůrců totiž často chystá díla těsně před akcí, aby přivezli něco opravdu špičkového a netradičního. To je také to, o co nám jde. Nikoliv o počet, ale o skutečnou kvalitu,“ uvedl Lauro.

V rámci Hefaistonu se na Helfštýně představují každý rok umělečtí kováři z celého světa.

FOTO: Miloslav Hradil, Právo

Kvalitu vystavených děl označil za zásadní. „Naše nahlížení na umělecké kovářství je však jiné než nahlížení široké veřejnosti, takže se stává, že když jsou ročníky, kdy cítíme, že je to slabší, tak veřejnosti se to líbí, a naopak,“ upozornil Lauro.

Nepracuje se jen se železem



Dá se podle něj předpokládat, že i letos pestrá škála artefaktů od filigránsky pojatých šperků a módních doplňků přes množství užitných výrobků až po kolosální díla přesvědčí návštěvníky o všestranných možnostech uplatnění kovů, jak co se týká funkčnosti, tak možností uměleckého zpracování, které se zvyšují nástupem moderních technologií.

„Hefaiston nabízí tradičně celou plejádu nejrůznějších technik, které se týkají zpracování kovů, a tím nemyslím jen železa, ale například i titanu, stříbra, zlata, nerezu, mědi či mosazi a jejich kombinací,“ připomněl kastelán.

Některá z děl vystavených na Helfštýně se podle něj dostanou ihned po akci k majitelům, kteří si jejich tvorbu objednali. „Řada prodejných děl získá na Helfštýně nové majitele, další práce míří na montáže, při nichž se stanou natrvalo součástí architektury nebo ozdobí veřejný prostor, některé se dostanou do sbírek muzeí, jiné skončí ve školních depozitářích,“ poznamenal kastelán.

Kovářský trojboj pro návštěvníky



Návštěvníci Hefaistonu si budou moci i letos vyzkoušet mj. kovářský trojboj. „Zahrnuje vykování nejdelší špice na jeden ohřev, hod těžkým kladivem a trefu podkovou. Každoročně se do něj zapojí kolem 500 lidí,“ podotkl Lauro.

Umělečtí kováři se na Helfštýně setkávají na Hefaistonu od roku 1981. Z původní myšlenky představit lidem zapomenuté řemeslo se postupně stala světově uznávaná akce kovářů. I letos program doplní hudební vystoupení a jarmark řemeslných výrobků na louce pod hradem.