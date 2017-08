Praha



Datová exploze

V galerii DOX probíhá výstava Big Bang Data, zkoumající fenomén informační exploze. V sobotu se v této expozici uskuteční doprovodný program pro děti, který i těm nejmenším skrze výtvarnou dílnu přiblíží, co to vlastně ta velká data jsou. Návštěvníci se dozvědí, co lidi spojuje a rozděluje a jaká místa po vymezený čas zabíráme. Podrobnosti o akci se dozvíte zde.

Noemova archa

Další z komentovaných prohlídek expozice Archa Noemova v Národním muzeu se uskuteční tuto sobotu. Návštěvníci se seznámí s příběhy zvířat, která v průběhu cesty potkají. Některé exponáty jsou dokonce více než 100 let staré, jiné zase pocházejí z pražské zoo. Účastníci poznají třeba prvního orangutana narozeného v České republice a mnoho dalších. Více informací zde.

Plavba s vodníkem

Vydejte se poznat krásy Prahy z jiné perspektivy. Nedělní plavba na parníku vám hlavní město představí z vodnické perspektivy. Hlavní protagonista vás zavede pod vodu i nad vodu, do historie, ale i do říše fantazie. Vyplouvá se od přístaviště u Čechova mostu, místo je třeba si včas zarezervovat. Více najdete zde.

Středočeský kraj

Pohádkový les

Ježibaby, loupežníci, čerti a další pohádkové bytosti vylezou ze svých brlohů v sobotu v Doksech. V zámeckém parku se koná strašidelný pohádkový les plný soutěží a úkolů. Komu se podaří vysvobodit ze zakletí princeznu, a kdo najde ztracený pirátský poklad? Na všechny úspěšné účastníky čeká v cíli malá odměna. Více zde.

Historické slavnosti

V sobotu se v Kolíně uskuteční letošní historické slavnosti. Tentokrát se ponesou v duchu baroka a Marie Terezie. Návštěvníci se proto mohou těšit na dobové tržiště, ukázky řemesel, ale dorazí také část dvora významné panovnice. Na děti čekají divadelní představení, kejklíři a mnoho dalšího. Kompletní program akce najdete zde.

Jihočeský kraj

Archeologický den

Seznamte se v sobotu s prací archeologa. V parku Zeměráj v Kovářově se budete moci dozvědět, jak se pohřbívalo v ranném středověku, zkusíte si sestavit rozbité nádoby a v nalezišti budete pátrat po nejrůznějších předmětech. Mimo to můžete prozkoumat i zbytek parku, který nabízí reálnou vesnici z období ranného středověku obklopenou pastvinami. Detaily o archeologické akci najdete zde.

Plzeňský kraj

Zvíkovecká pouť

V sobotu se v přírodním amfiteátru ve Zvíkovci uskuteční tradiční pouť. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program, který zahrnuje například šermířská vystoupení, ukázky práce s dravými ptáky, výtvarné dílničky pro děti, školu žonglování a v neposlední řadě také stánky s nejrůznějšími výrobky. Více informací najdete zde.

Karlovarský kraj

Středověké slavnosti

Atmosféru dávné historie můžete přijet nasát na slavnosti, které se po celý víkend konají na Lokti. Při středověkých oslavách dojde na rytířská klání, kejklíře a jejich bláznivá vystoupení, ale i na autentickou dobovou hudbu. V letošním roce se bude navíc slavit 700 let od prvního příjezdu císaře Karla IV. na hrad. Nebudou chybět ani tematické stánky s nejrůznějšími předměty. Podrobnosti naleznete zde.

Ústecký kraj

Svatovavřinecká pouť

Po celý víkend bude v Libochovicích probíhat Svatovavřinecká pouť. Kromě šermířských vystoupení či ohňové show se mohou návštěvníci těšit i na výstavu exotického ptactva, která paralelně probíhá v historickém palmovém skleníku na zdejším zámku. Akci doprovodí řemeslný jarmark, ale také hudební scéna na náměstí. Více naleznete zde.

Liberecký kraj

Rytíři na Bezdězu

Zaskočte si na chvíli do historie. O víkendu budete moci na Bezdězu zjistit, jak žili na hradě vojáci, jak byli vyzbrojeni, jak se cvičili a také co jedli. Těšit se můžete na šermířská vystoupení, hlavním lákadlem jsou ovšem příběhy ze života hradní posádky, které budou probíhat od 9:30 do 16:00 hodin. Podrobnosti najdete zde.

Královéhradecký kraj

Pohádkové putování

Vyrazte v neděli do zahrad broumovského kláštera na pohádkové putování pro malé i velké návštěvníky. Děti si vyzkouší nejrůznější dovednosti na několika stanovištích a v cíli na ně čeká odměna. Akce začíná v 10:00 hodin a vstupné je za 40 korun. Více zde.

Pardubický kraj

Sportovní park

V sobotu začíná v Pardubicích akce Sportovní park, která si klade za cíl přivést děti ke sportu. V době konání se ve městě uskuteční řada kulturních i společenských akcí. Stěžejní program se ovšem týká pohybu, návštěvníci Sportovního parku si budou moci vyzkoušet několik desítek sportů a nebudou chybět ani stanoviště na řekách. Na své si rozhodně přijdou i dospělí, pro něž je přichystán například funkční trénink nebo cvičení na bosu. Podrobnosti naleznete zde.

Vysočina

Rodinný festival

Přísekohraní je premiérový rodinný festival, který se uskuteční už tuto sobotu v obci Příseka. Je zaměřen na fantazii a rozvíjení zručnosti a dovedností. Návštěvníci se budou moci seznámit s praktickými ukázkami řemeslné a designové výroby, součástí bude také doprovodný program. Ten přinese například dětmi oblíbené malování na obličej, pro maminky třeba cvičení s kočárky. Na místě bude i pestrá nabídka občerstvení z čerstvých surovin. Více informací najdete zde.

Jihomoravský kraj

Hradní pouť

O víkendu se na hradu Bítov uskuteční polokulatý 25. ročník pouti. Oba dva dny čeká na návštěvníky historický jarmark, který nabídne nejrůznější rukodělné výrobky, dále vystoupí třeba komedianti či žongléři. Ti si pro děti navíc připraví také žonglérskou dílnu. Vstupné na program je zdarma, je zahrnuto v ceně všech prohlídkových okruhů. Podrobnosti najdete zde.

Olomoucký kraj

Pohádkový den

Druhá srpnová sobota se na zámku Úsov ponese v pohádkovém duchu. Návštěvníky budou zámeckými prostory provázet nejrůznější pohádkové bytosti. Kromě toho si ale postavy připravily také úkoly, kromě pana krále se setkáte s pyšnou princeznou, Křemílkem a Vochomůrkou, vodníkem nebo čarodějnicí. Na nádvoří jsou připraveny hádanky nebo strašidelný labyrint. Více informací zde.

Zlínský kraj

Starodávný jarmark

Víkend bude v Rožnově pod Radhoštěm patřit starodávnému lidovému jarmarku. Kromě pestré nabídky jarmarečního zboží se návštěvníci seznámí s nejrůznějšími lidovými zvyky, řemesly, dobrotami, připraven je i program pro děti. Ty potěší například kejklíři a žongléři nebo nejrůznější soutěže a tvůrčí dílny či divadlo. Podrobnosti zde.

Moravskoslezský kraj

Baškohrátky

Akce nazvaná Baškohrátky láká na sobotu plnou zábavy, legrace, ale i sportu. Jak název napovídá, uskuteční se na přehradě Baška, a stěžejním bodem programu je plavba netradičních plavidel. Mimo to budou k dispozici i nejrůznější atrakce, jako obří skluzavka, soutěže pro děti i dospělé, v neposlední řadě i dobré občerstvení. Více najdete zde.