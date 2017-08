Co navštívit v Plzni, když sem dorazíte třeba jen na víkend, a jste tak omezeni časem? Město Plzeň se rozhodlo rodinám trochu zjednodušit rozhodování a nejpopulárnější rodinné atrakce sdružilo v rámci jedné karty, kterou si mohou turisté od počátku tohoto července zakoupit. S Velkou rodinnou vstupenkou můžete navštívit tamější zoologickou zahradu, DinoPark, populární Techmania Science Center a Muzeum Loutek.

Techmania Science Center

Plzeňské Techmania Science Center ještě není otevřené ani deset let, ale i tak je jednou z nejpopulárnějších atrakcí Plzně. Rodiče s dětmi se tu dokáží bez nejmenších potíží zabavit až na půl dne a díky různorodosti atrakcí a zařízení to není tak, že by se bavily pouze děti. Naopak, často vidíte nadšené tatínky, jak si zkouší manipulaci s bagrem anebo zkouší základy úhlu dopadu a úhlu odrazu v praxi na miniaturním kruhovém florbalovém hřišti.

Techmania Science Center

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Zajímavých expozic je vskutku mnoho, a tak i když narazíte na několik uzavřených z důvodů opravy, stále se zabavíte na hodně dlouho. Děti si zde zábavnou cestou mohou zkoušet zákonitosti spojené s vodou, co dělají některé chemické prvky po smíchání se zdánlivě běžnými věcmi anebo se mohou chvíli pokochat a vzdělat ve 3D Planetáriu otevřeném před necelými čtyřmi lety. Zde si mimo jiné mohou prohlédnout zblízka tornádo, vyzkoušet gravitaci na jiných planetách a v neposlední řadě také sledovat trojrozměrný obraz promítaný na kulovou plochu.

Zoo Plzeň

Na zhruba 21 hektarech se v plzeňské zoologické zahradě nachází více než 7000 zvířat. Vzhledem k tomu, že se zoo nachází zhruba tři kilometry od samotného centra, jistě mnohé potěší, že přímo z náměstí Republiky jede tam a zpět vláček za drobný poplatek. Místními lákadly jsou například žirafy se svým komfortním výběhem, nandu pampoví, které se zoologické zahradě podařilo odchovat, či třeba bílý klokan rudokrký.

Zoo v Plzni

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Uvnitř zoologické zahrady najdete také třeba hladící koutek, a pokud si vše dobře naplánujete dopředu, budete moci navštívit i nějaké to komentované krmení. V zoo zjevně razí názor, že nejlepší je pustit lidi co nejblíže ke zvířatům. Těžko říci, zda si to samice nosorožce Manjula myslí také, když se jí snaží každou chvíli někdo dotknout. A co teprve kdyby uměli mluvit lemuři, kterým ve volném výběhu cpou lidé objektivy až k hlavám. Inu, když mají lidé příliš volnosti...

DinoPark

V plzeňském DinoParku se vyřádí opravdu ti nejmenší. Číhají tam na ně totiž mnohdy i makety dinosaurů v životních velikostech a nejrůznější atrakce, jako třeba paleontologické hřiště, kde si mohou hrát na archeology a mít pocit, že vykopávají kosterní pozůstatky vyhynulých obřích obyvatel naší planety. V rámci vstupného se pak můžete podívat se svými ratolestmi i na krátký film ve 3D kině.

DinoPark Plzeň je vhodný pro ty nejmenší.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Muzeum Loutek



Muzeum Loutek se nachází v centru nejcentrovatějším. A to rozhodně není jediný důvod, proč stojí alespoň za rychlou návštěvu. Vyjma toho, že zde děti na pár chvil zabaví automatické loutkové představení a budou si moci vyzkoušet aspoň částečné ovládání loutek (vyplazování jazyku či zavírání očí), jistě potěší fanoušky Spejbla a Hurvínka. Málokdo totiž ví, že tyto dvě velmi dobře známé loutky se úplně poprvé objevily na pódiu právě v Plzni.

Muzeum loutek v Plzni

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky