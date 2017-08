Saúdové vybudují rezort pro západní turisty. Lákají na uvolněná pravidla

Vybudovat rezort, kde by například ženy nemusely dodržovat striktní islámský dress code, chce do budoucna Saúdská Arábie. Na zhruba 200 kilometrech pobřeží Rudého moře mají vyrůst hotely, které by cílily na klientelu ze západu, a kde by neplatila přísná pravidla. V základu jde tedy především o oddělené prostory pro ženy a muže, ale také o zahalování se.