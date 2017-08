Výpadek systému postihl letiště Heathrow a Gatwick, ale také London City Airport. Přestože podle Daily Mailu trval zhruba 20 minut, zpozdily se kvůli tomu lety z britské metropole do Athén, Milána, Glasgowa, Dubrovníku či na Maltu. Někteří pasažéři se dokonce zasekli už přímo v letadlech na ranveji, jelikož se čekalo, až se problém vyřeší. Cestující na letišti zase nemohli být odbaveni.

Queue 8 rows deep. Checkin at @britishairways Gatwick major fail! @easyJet so much better! pic.twitter.com/UqRahf5XpL