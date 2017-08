Kanadský Sable Island asi nečeká žádný zázračný turistický boom, a to přestože se sem dá dostat poměrně dobře lodí i letadlem — linka vede z ostrova Newfoundland, který leží o stovky kilometrů severněji. Kromě rozlehlých travnatých ploch, kopečků a dlouhých písečných pláží tu ovšem nic není. Pokud se tedy nepočítají zvířecí obyvatelé, kterými jsou například divocí koně, tuleni a ptáci.

Trip to the Sable Island East Spit today @ParksCanada @FriendsofSable #Canada150 #SableLife pic.twitter.com/SsyCrUomYw

V takové zdánlivě nehostinné a osamělé krajině bydlí i jediná lidská osadnice ostrova, výzkumnice Zoe Lucasová. V naprosté izolaci od okolního světa žije už více než 40 let. Podle Daily Mailu ovšem životu na ostrově přivykla natolik, že se nikdy necítí osamělá. Dobrovolná Robinsonka se zde zabývá pozorováním přírody, ale občas si samozřejmě udělá i výlet na pevninu.

Sable Island totiž patří pod okrsek města Halifax, který ovšem leží stovky kilometrů daleko na pobřeží kanadské provincie Nové Skotsko.

Úplně poprvé navštívila Lucasová ostrov ve svých 21 letech, kdy přijela kvůli slavným divokým koním. Ti se na tuto výspu kdesi v Atlantiku dostali pravděpodobně počátkem 18. století společně s připlouvajícími osadníky. Jelikož je ale Sable zhruba 125 dní v roce zahalen mlhou, pro lodě představuje poměrně rizikový úsek. A obzvlášť v minulosti bez všemožných navigačních zařízení.

V okolí ostrova údajně ztroskotalo na 300 lodí, díky čemuž si místo vysloužilo přezdívku pohřebiště Atlantiku. Koně se tedy na Sable pravděpodobně dostali při ztroskotání a adaptovali se na zdejší divokou krajinu. Lucasová ovšem tvrdí, že toto zdánlivě nepřátelské prostředí ji nijak neodradilo, a tak z ostrova v brzkém věku učinila svůj domov.

Yesterday our Geo Challenge finalists explored Sable Island, N.S., home to the famous wild horses. The @OneOceanExp adventure continues! pic.twitter.com/lvhe6Z6noi