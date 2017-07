Dvoutýdenní kulturní festival se zde letos koná už pojedenácté. Navštěvují jej turisté ze Saudské Arábie i širšího arabského světa, kteří zde mají možnost vidět, jaký byl život v okolí chaotického tržiště zhruba v letech 542 až 726 našeho letopočtu.

Velkou atrakcí festivalu je bezesporu průvod velbloudů. Návštěvníci však mohou vidět také ukázku starých řemesel, jakým je třeba dřevoobrábění, či rekonstrukci středověkých sportů.

„I kdybyste toto místo navštěvovali každý den, určitě byste se nenudili,” řekl agentuře Reuters návštěvník jménem Rašdan Al-Rabiai.

Místní úřad pro cestovní ruch nyní dokonce zvažuje, že by z místa učinil trvalou atrakci. „Vážně přemýšlíme o tom, že Okaz přeměníme v místo, které by bylo jakousi permanentní historickou vesnicí. Nacházelo by se tu množství turistických budov, ubytování a služeb,” svěřil své plány agentuře Reuters ředitel úřadu pro cestovní ruch a národní dědictví ve městě Táif Chálid Al-Qahra.