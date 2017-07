Za 14 měsíců by se letadla irského přepravce Ryanair mohla začít přesouvat z letišť Spojeného království na evropský kontinent. I takový může být podle šéfa společnosti následek brexitu v leteckém odvětví. O’Leary řekl výboru Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch, že pokud se nepodepíše dohoda o letectví mezi Spojeným královstvím a EU, Britové to brzy pocítí.

„Hraniční termín máme stanovený mezi zářím a říjnem roku 2018. Lety začneme rušit šest měsíců před brexitem,“ cituje šéfa aerolinek Independent.

Koncept „otevřeného nebe“ byl podle O’Learyho jedním ze zásadních úspěchů Evropské unie. Po dobu 25 let bylo možné létat mezi jakýmikoli dvěma místy v Evropě, píše Independent. Díky tomu se mohly nízkonákladové společnosti jako právě Ryanair či EasyJet stát přepravními giganty v letectví, umožňující lidem cestovat za nízké ceny.

Jednání v europarlamentu bez výsledku

Po více než roce od referenda o brexitu však nikdo neví, co se v oblasti letectví bude dít. Výbor Evropského parlamentu proto pozval největší představitele letectví do Bruselu, aby na tuto problematiku vyjádřili své názory. O'Leary byl nejpesimističtější, uvádí Independent.

„Myslím, že brexit bude jednou z nejničivějších událostí historie. Je to zmatené,“ pronesl na schůzce šéf Ryanairu. O'Leary je velkým zastáncem setrvání v Evropské unii a naléhá na vládu, aby změnila názor. „Měli bychom předstírat, že se referendum o setrvání v EU nikdy neuskutečnilo a dále čerpat benefity z otevřené oblohy,“ dodal.

Na trasách mezi Spojeným královstvím a zbytkem Evropy mají jednotlivé národní letecké společnosti jen málo spojů, majoritu drží britské či irské aerolinky jako Ryanair.

Lety z pobrexitové Británie půjdou do prodeje za devět měsíců, ale nikdo netuší, zda letadla následně opravdu vzlétnou. Britští turisté měli v oblibě létat na své dovolené do Španělska, Portugalska a Řecka. Při nepodepsání smlouvy by se se s přímými spoji do těchto destinací mohli rozloučit.

„Dnešní závěr je, že nejsme schopni dospět k závěrům,“ prohlásila ke konci zasedání předsedkyně Karima Delliová. Další jednání by mělo proběhnout opět v Bruselu během příštího týdne.