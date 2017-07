Jihoamerický přepravce VivaColombia navrhl lety, ve kterých by pasažéři cestovali v takzvaných vertikálních sedadlech. Cestující by stále používali bezpečností pásy, které by procházely kolem jejich ramen, podobně jako tomu je u palubního personálu při vzletu a přistání.

Ačkoliv to zní nepohodlně, mohlo by to být ideální řešení pro lidi, kteří cestují na krátkou vzdálenost a rádi při tom ušetří. Z důvodu zvýšení počtu cestujících v letadle by totiž ceny těchto letenek byly nižší.

S podobným nevšedním nápadem přišla poprvé letecká společnost Airbus v roce 2003, přičemž irský nízkonákladový přepravce Ryanair chtěl tuto myšlenku zrealizovat.

Ryanair tehdy provedl průzkum, kterého se zúčastnilo 120 000 lidí. 80 000 z nich by o tomto způsobu přepravy uvažovalo, kdyby letenky byly zdarma. Téměř polovina (42 %) lidí zároveň uvedla, že by cestu „vestoje“ podstoupila, pokud by cena letenek byla o polovinu nižší než normálně.

Úřady to kritizují



Plány však tehdy kritizoval Úřad pro civilní letectví, který vyjádřil pochybnosti, zda by prošly bezpečnostními testy. Dosud nebyly schváleny žádnými leteckými úřady na světě.

Zakladatel a výkonný ředitel společnosti VivaColombia William Shaw pro Miami Herald uvedl: „Právě teď lidé zkoumají, zda je tento způsob přepravy cestujících možný. Zajímají nás všechny způsoby, které umožní cestovat levněji.“

„Koho zajímá, že při hodinovém letu nemá zábavní systém? Koho zajímá, že podlaha není z mramoru nebo že nedostane arašídy zdarma?“ dodal Shaw.