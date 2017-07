Praha



Pohádka na Náplavce

Po celé léto se u Bajkazylu na Náplavce konají nedělní představení. Nejrůznější divadla chystají inscenace pohádek pro děti, začátek je vždy v 17:00 hodin. Tuto neděli zahraje Studio DAMÚZA představení Co chce Jepice. Vstupné je dobrovolné, ale v případě nepříznivého počasí se akce ruší. Více zde.

Neviditelná výstava

Pokud chcete vyzkoušet, jak se asi cítí nevidomí lidé, navštivte Neviditelnou výstavu, která se koná na Novoměstské radnici. Návštěvníci se přenesou do světa, odkud zmizelo všechno světlo a budou odkázáni pouze na sluch, hmat a čich. Jaké to je pohybovat se v bytě, na ulici, jak zaplatit v baru za kávu? Všechny tyto otázky zodpoví expozice, která jistě obohatí i menší návštěvníky. Další informace zde.

Středočeský kraj

Šternberský jarmark

V podhradí Českého Šternberka se v sobotu uskuteční tradiční Šternberský jarmark. Těšit se můžete na originální ruční výrobky a ukázky starých řemesel. Na své si přijdou i děti, pro které jsou připraveny nejrůznější kreativní dílničky. Jedním z hlavních taháků je rytířské ležení a souboje, dále pak kejklíř, tanečnice či sokolnice. Více informací naleznete zde.

Řemeslná neděle

V neděli se v kouřimském Muzeu lidových staveb uskuteční další díl z pravidelných prázdninových dílen. Tentokrát dorazí mistr tradiční rukodělné výroby, košíkář Petr Král. Návštěvníci se budou moci dozvědět o jednom z nejstarších řemesel vůbec, o jeho historii, pěstování proutí, a nakonec si budou moci činnost i vyzkoušet. Komu by se zdálo pletení z proutí náročné, může si zkusit vyrobit misku z provázku. Další informace zde.

Jihočeský kraj

Ptačí den

V zážitkovém parku Zeměráj v Kovářově se budou moci návštěvníci v sobotu seznámit s prací ornitologů. Proběhne zde totiž ptačí den, při kterém se zájemci dozvědí, jak probíhá odchyt a kroužkování ptáků, budou si moci prohlédnout odchycené druhy a dozvědí se mnoho dalších zajímavostí. Mimo to budou přístupné všechny standardní atrakce parku.

Plzeňský kraj

Dřevorubecké slavnosti

Vyrazte o víkendu na nevšední akci. V prostředí Českého lesa, v Peci pod Čerchovem, se od pátku do neděle konají Dřevorubecké slavnosti. Hlavní částí programu jsou dovednostní soutěže. V pátek čeká na návštěvníky originální divadelní představení z lesního prostředí, v sobotu pak statní dřevorubci ukážou, jak se správně zachází s pilou i sekerou. Na neděli je připravena soutěž tažných koňů. Podrobnosti naleznete zde.

Karlovarský kraj

Noční prohlídka

Na Horním hradu poblíž obce Krásný les se v sobotu uskuteční první letošní noční prohlídka. Začátek je v 20:00 hodin na nádvoří, kde na vás bude čekat průvodce a herec v jedné osobě. Ten návštěvníky provede lesní cestou kolem hradu a poskytne zajímavé informace o historii. Další část prohlídky proběhne přímo v útrobách hradu, kde vystoupí Ohnivého divadlo Ignis a předvede svoji show. Další podrobnosti zde.

Ústecký kraj

Po stopách andělů

Pokud ještě nemáte plány na páteční večer, vyrazte na zábavnou, naučnou, ale i dobrodružnou hru Po stopách andělů, která se koná v Rumburku. Proběhne v barokní Loretě. Nejprve se uskuteční komentovaná prohlídka, na kterou navazuje dobrovolná hra se šiframi. Účastníci se pokusí netradiční formou odhalit tajemství malířské a sochařské výzdoby této památky. Úspěšní luštitelé obdrží drobnou odměnu. Více informací se dozvíte zde.

Liberecký kraj

Gotický jarmark

Na hradě Houska, kterému se přezdívá brána do pekel, se o víkendu uskuteční gotický jarmark. Kromě tradičních stánků se mohou návštěvníci těšit na vystoupení skupiny historického šermu Bohemica Sanguis, a tance Ambrosia, které dokreslí atmosféru tohoto historického a tajemného místa. Více informací se dozvíte zde.

Královéhradecký kraj

Charitativní pouť

Přijďte o víkendu pomoci dobré věci na charitativní pouť v České Skalici. Již 11. ročník akce se uskuteční od pátku do soboty a výtěžek poputuje na děti postižené mozkovou obrnu a Ústavu sociální péče ve městě. Návštěvníci se mohou těšit především na bohatý hudební program, ti malí pak především na loutkové divadlo nebo hasičskou vodní fontánu a ohňostroj. Podrobnosti naleznete zde.

Pardubický kraj

Královské slavnosti

Na hrad Svojanov o víkendu dorazí královská delegace v čele s Přemyslem Otakarem II. V oba dny se zde totiž uskuteční Královské slavnosti, které lákají na bohatý historický program, jenž čítá například ukázky šermu nebo scénická vystoupení. Připraven je rovněž jarmark s ukázkami dobových řemesel, ale také prohlídka hradních interiérů, které se představují po kompletní rekonstrukci. Více najdete zde.

Vysočina

Vikingská bitva

Přijďte v sobotu přihlížet velkolepé vikingské bitvě, která se uskuteční na břehu řeky Sázavy v Ledči nad Sázavou. Bitvy se odehrají hned dvě, jedna ve 14:00 hodin a druhá v 17:00. K vidění budou tradiční severské bitevní lodě, takzvané drakkary, akce pojednává o založení a rozvoji nejstaršího města ve Skandinávii Ribbe. Pro děti jsou připraveny soutěže, ukázky řemesel a mnoho dalšího. Více informací najdete zde.

Jihomoravský kraj

Festival Boskovice

Od pátku do neděle se koná 25. ročník festivalu Boskovice. Kromě hudebního programu, v jehož rámci vystoupí nejrůznější tuzemské kapely, jsou připravena třeba promítání nejrůznějších filmů. Připraven je ovšem i speciální program pro děti, včetně představení, loutkové pohádky, ale také výtvarných a tvůrčích dílen. Podrobnosti o akci můžete najít zde.

Olomoucký kraj

Sraz trabantů

Pokud máte rádi staré stroje, a i vaše děti se řadí mezi milovníky historických automobilů, vyrazte na Trabant sraz Morava, který se od pátku do neděli koná v Plumlově. Hlavní program probíhá v sobotu, kdy se uskuteční i spanilá jízda. Připraveny jsou ale především nejrůznější soutěže, a to jak pro děti, tak pro dospělé. Je to třeba jízda zručnosti rozdělená na kategorie podle pohlaví. Návštěvníci budou moci potrávit i své mozkové závity. Na večer je připraven hudební program a volná zábava. Další informace zde.

Zlínský kraj

Parní léto

Město Rožnov pod Radhoštěm slaví 750 let. Při této příležitosti je na sobotu přichystán speciální program, jehož hlavními aktéry budou parní lokomotivy. Na sobotu jsou proto přichystány nostalgické jízdy po okolí. Historické vlaky budou jezdit na trati z Rožnova do Olomouce v sousedním kraji, základní cena na celou trať činí 130 korun, děti za polovinu. Pokud si chcete udělat výlet a svézt se při tom mašinkou, která už něco pamatuje, nenechte si tuto příležitost ujít. Podrobnosti o jízdních řádech a cenách zde.

Moravskoslezský kraj

Noční prohlídka

Léto je časem, kdy se na spoustě zámcích a hradů konají speciální noční prohlídky. Výjimkou není ani zámek Kunín, kde se prohlídky uskuteční v sobotu od 20:00 hodin do půlnoci. Návštěvníci na nich budou moci spatřit památku doslova v jiném světle, než jsou zvyklí. Doporučují se rezervace předem, rodinné vstupné je za rovných 200 korun. Více zde.