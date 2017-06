V minulosti archeologové spekulovali, že vnější kruh, který má v průměru kolem 400 metrů, a je tudíž největším v Evropě, byl stavěn zvenčí směrem dovnitř. Nejnovější objevy ovšem přicházejí s variantou, že první stavbou, která zde vznikla, byla nízká dřevěná budova, která sloužila jako jakési centrum někdejší komunity. Kamenné monolity byly poté vztyčeny kolem ní.

Vedoucí archeolog Mark Gillings z univerzity v Leicesteru tvrdí, že dřevěný domek v průběhu let zchátral a spadl. „Lidé si však jeho místo stále pamatovali a respektovali ho. Někdy 3000 let před naším letopočtem vybudovali kolem čtverec a následně kruhy. Je to jako při házení žabek do jezera,“ cituje Guardian Gillingse.

A research team has made a new discovery at Avebury! pic.twitter.com/IEaW5LveFO — BBC Wiltshire (@BBCWiltshire) 29. června 2017

Tým archeologů lokalizoval místo, kde mohla kamenná konstrukce stát a být i „pohřbena“ podobně jako další monolity zničené v průběhu 17. a 18. století. Důkazy o existenci čtvercové konstrukce byly poprvé objeveny už koncem 30. let minulého století týmem archeologa Alexandera Keillera. Novější objevy se s těmi Keillerovými však neshodují a naznačují, že kamenný čtverec byl umístěn jinde.

„Čekali jsme na tento objev skoro 80 let, ale za to čekání to stálo. Výzkumné práce, které v minulém století započal Keiller nakonec odhalily zcela nový typ prehistorického monumentu, který se nachází v srdci jednoho z největších kamenných kruhů na světě,“ tvrdí Nick Snashall z britské organizace National Trust, která se zabývá ochranou památek a přírody.

Kamenný kruh v Avebury stojí poněkud ve stínu slavnějšího příbuzného, Stonehenge, který se ovšem nachází poměrně nedaleko. Spolu s dalšími neolitickými památkami stojí v anglickém hrabství Wiltshire. [celá zpráva]