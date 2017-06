Praha



Odměna pro školáky

Chcete odměnit vaše děti za vysvědčení? Vezměte je v sobotu do holešovického Chefshopu, kde budete moci ochutnat zdravé domácí chipsy nebo palačinky od společnosti České Ghíčko. Na jedničkáře čeká navíc chutný dárek navíc. Kromě ochutnávky dobrot se mohou návštěvníci těšit také na malování na obličej. Akce se koná od 9:00 do 13:00 hodin.

Za korunu do zoo

Oslavte s dětmi konec školního roku v pražské zoo. Ta si na pátek nachystala jedinečnou slevovou akci. Všichni školáci, kteří dostali na vysvědčení jedničku z přírodovědy, přírodopisu, biologie či prvouky budou mít vstup jen za korunu. Návštěvníci se mohou těšit na komentovaná krmení zvířat. Více zde.

Vítání prázdnin

Přijďte oslavit začátek prázdnin do Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr. Návštěvníci dostanou mapku se soutěžními stanovišti, kde budou připraveny úkoly, otázky a nejrůznější výzvy. Kromě toho, že se účastníci něco zajímavého dozvědí, dostanou i malou odměnu, a nakonec si vyrobí prázdninového kamaráda z lněného pytlíku, bylinek a korálků. Akce je vhodná pro děti z prvního stupně základních škol. Více naleznete zde.

Středočeský kraj

Obsazení Křivoklátu

O víkendu budou švédská vojska dobývat hrad Křivoklát podobně jako za 30leté války. V oba dva dny se budou moci návštěvníci podívat do dobového ležení na nádvoří hradu, kde budou aktéři nejen nocovat, ale také inscenovat běžný život někdejší doby, včetně přípravy jídla, čištění zbraní a opravy oděvů. Dobývání hradu proběhne v 11:00 hodin. Vstupné na akci je 100 korun, při zakoupení vstupenky na prohlídkový okruh mají návštěvníci nárok na snížené vstupné. Více informací zde.

Prázdninové soboty

Úderem první prázdninové soboty začínají v Muzeu lidových staveb v Kouřimi tematická řemeslná odpoledne. Každý víkend se mohou návštěvníci těšit na ukázky jiného lidového řemesla, první červencovou sobotu to budou včelař a řezbář perníkářských forem. Nejmenší pak potěší inscenace pohádek, které se budou k daným řemeslům vztahovat. Program končí 12. srpna. Více najdete zde.

Jihočeský kraj

Den řemesel

V zážitkovém parku Zeměráj v Kovářově si můžete první červencovou sobotu vyzkoušet stará řemesla. Zájemci si mohou vyrobit nádobu na hrnčířském kruhu, kouzelný amulet nebo ozdobný náramek. Mimo to jsou k dispozici další standardní atrakce parku, například kilometr dlouhá stezka naboso, která vede lesem, loukou i potokem. Více informací o sobotní akci najdete zde.

Plzeňský kraj

Prázdninová štafeta

V rámci 14. ročníku Prázdninové štafety se můžete s dětmi vypravit po krásách Plzeňského kraje. Závod je určen pro děti a mládež do 18 let, letos zavede účastníky za barokními památkami v regionu, ale i turistickými zajímavostmi na Šumavu. Soutěží se o hodnotné ceny, jako jsou rodinný zájezd, pohled na Plzeňsko ze vzduchu nebo exkurzi do Českého rozhlasu. Informace o akci najdete zde.

Karlovarský kraj

Na Bečov za jedničku

Na šikovné žáky základních a středních škol čeká tento víkend odměna na Bečově. Za jedničku z dějepisu nebo vlastivědy dostanou vstup zdarma na jakýkoli prohlídkový okruh. Zejména mladším zájemcům doporučujeme dobrodružnou trasu Procházka minulostí, která přibližuje rozdíly života na místním středověkém hradě a novověkém známku. Nezapomeňte si vysvědčení a pro jistotu si udělejte rezervaci zde.

Ústecký kraj

Pohádkový park

O prvním prázdninovém dnu se vydejte na státní zámek Velké Březno. Na malé návštěvníky zde totiž čeká dobrodružství v parku, který ožije pohádkami. Při večerním putování, které odstartuje v 18:00 hodin, potkají účastníci řadu pohádkových bytostí, které si připravily spoustu záludných otázek a těžkých úkolů. Vstupné je za 20 korun. Více informací zde.

Liberecký kraj

Letohrádky

Na hradu Grabštejn se o víkendu uskuteční tradiční prázdninový festival Letohrádky. Všem návštěvníkům nabídne kromě hudby či tance i další program. Především nejrůznější šermířská vystoupení, ale také rozverné kousky zdejšího kata. Hladové krky potěší dobová kuchyně a v hradu budou probíhat kostýmované prohlídky. Akce se koná v sobotu i neděli. Více najdete zde.

Královéhradecký kraj

Medový den

Sladce medovou akci bude první sobotu v červenci hostit zámek Hrádek u Nechanic. Návštěvníci se od odborníků dozvědí informace o včelí problematice, například, kdo tvoří včelí rodinu a jaké jsou druhy včelích obydlí, ale aby přednášky nenudily malé návštěvníky, jsou pro ně připraveny tvůrčí dílničky, ve kterých si vyrobí nejrůznější předměty s včelí tematikou. A co by to bylo za medový den bez medových pochutin? Těšit se můžete třeba na medovou zmrzlinu. Více zde.

Pardubický kraj

Mamutíkovo dobrodružství

Na večerní dobrodružnou výpravu vyrazte v sobotu na Dolní Moravu. V Mamutíkově vodním a Lesním zážitkovém parku tým animátorů v 20:30 spustí zábavnou show, při které budou účastníci putovat do nitra parků jen za svitu luceren. Po cestě budou muset plnit nejrůznější nelehké úkoly. Podrobnosti najdete zde.

Vysočina

Lidové slavnosti

Přivítejte s dětmi o prvním prázdninovém víkendu léto. V zábavním parku Fábula se uskuteční slavnosti, které doprovodí lidový jarmark nebo ukázka tradičních řemesel. Doprovodný program zahrnuje hudební či kouzelnická vystoupení, opomenuti nebudou ani šermíři či žongléři. Na zájemce čekají také nejrůznější hry jako hlavolamy nebo cesta pohádkovým sklepením. Více informací zde.

Jihomoravský kraj

Na ledu bez ledu

Zimní radovánky si můžete dopřát i v létě. V brněnském vědeckém centru VIDA! totiž tuto sobotu otevřou největší letní kluziště z umělého ledu v České republice. Děti i dospělí si mohou přijít zabruslit nebo si zahrát hokej až do konce srpna. Vybavení je možné půjčit na místě. Více informací najdete zde.

Olomoucký kraj

Vodní radovánky

Termální park v srdci Jeseníků startuje v sobotu druhou sezónu a při té příležitosti si připravil i akci Zahájení léta v Termálech s bohatým animačním programem pro děti. Ty se mohou těšit na pohybové hry ve vodě i na suchu, nové dětské hřiště s lanovou dráhou či horolezeckou stěnu. Další informace najdete zde.

Zlínský kraj

Pro milovníky koní



Jednu z nejoblíbenějších chovatelských akcí na území Moravy a Slezska pořádá v sobotu Zemský hřebčinec Tlumačov. Těšit se můžete na přehlídku koní, ukázku westernové jízdy i sokolníka s dravcem. Děti si budou moci prohlédnout zvířecí zoo, zadovádět si na skákacím hradu a užít si řadu dalších atrakcí. Více se dozvíte zde.

Moravskoslezský kraj

Přivítání prázdnin

Odpoledne nabité zábavou pro celou rodinu vás čeká před kopřivnickým Kulturním domem. Pro děti budou připraveny nafukovací atrakce nebo například logické hry, které ocení i jejich rodiče. K tanci a poslechu zahraje několik hudebních skupin včetně kapely Portless, dříve známe jako Support Lesbiens. Celý program najdete zde.