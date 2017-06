Praha



Jahodobraní

Klasické sobotní farmářské trhy na Náplavce budou v sobotu obohaceny o jahodobraní. Návštěvníci zde proto najdou nejrůznější pochutiny z toho sladkého letního ovoce, ať už plněné knedlíky, palačinky, koktejly, limonády nebo třeba i jahodovou polévku gazpacho. Mimo to zde budou i stánky s kosmetikou a nejrůznějšími ručními výrobky. Více informací se dozvíte zde.

Grilování na lodi

Hned v sobotu ožije břeh Vltavy další gastronomickou akcí. Odpoledne na střeše lodi Cargo Gallery totiž proběhne finále soutěže Hledá se Grileman. Zde budou moci návštěvníci ochutnávat věci z grilu od těch největších profíků, ať už nejrůznější druhy mas, ryb či zeleniny. Akci navíc doprovodí hudební program, na kterém vystoupí například Markéta Konvičková nebo Gipsy.cz. Gastronomická událost startuje v 17:00 hodin. Další informace zde.

Festival zmrzliny

Léto je už se vší svou sílou tady a teploty vybízejí ke zchlazení. Ideálním plánem na neděli je proto vyrazit na Prague Ice Cream Festival na holešovické Výstaviště, kde na návštěvníky čeká nepřeberné množství zmrzliny předních českých zmrzlináren. Třetí ročník této akce bude obohacen o doprovodný program, kde nebudou chybět soutěže, ale i workshopy. Vyhlašovat se budou také nejlepší výrobci a zmrzlinové příchutě. Vstupné do areálu je 110 korun. Více zde.

Středočeský kraj

Festival vína

Všichni milovníci vína jsou v sobotu zváni do Mníšku pod Brdy, kde se uskuteční další ročník zdejšího vinného festivalu. Zúčastní se ho více než 25 vystavovatelů, mezi nimiž budou vinaři z Čech, Moravy, ale i ze zahraničí. Součástí akce je také soutěž o šampiona festivalu nebo soutěž o nejkrásnější etiketu. Volná degustace je možná po celou dobu trvání akce. Podrobnosti najdete zde.

Přehlídka minipivovarů

V sobotu se bude na hradě Křivoklát slavit jubilejní 500. výročí založení zdejšího pivovaru. Při této příležitosti se návštěvníci mohou těšit na přehlídku malých regionálních minipivovarů, kterých bude dohromady 14. Některé ze vzorků budete moci i ohodnotit a dopomoci mu k vítězství v soutěži. Akci doprovodí hudební vystoupení. Vstupné je 80 korun. Více naleznete zde.

Jihočeský kraj

Rybářské slavnosti

Za vybranými rybími pochoutkami můžete v sobotu vyrazit do Blatné. Nejenže na vás při dalším ročníku Rybářských slavností čekají nejrůznější speciality, připraveny jsou také trhy, prohlídky sádek či zámeckého lihovaru, v neposlední řadě i kulturní program. Stejně jako v předešlých letech se mohou zájemci podívat do zpracovny ryb, kde uvidí, jak například správně filetovat kapra a mnoho dalšího. Více informací zde.

Plzeňský kraj

Pivní festival

Na největší pivní zahrádku u nás můžete zavítat v sobotu do Plzně. Druhý ročník Gambrinus dne se uskuteční hned na několika místech v Plzni, kromě náměstí Republiky například v Křižíkových sadech. Jisté je, že na návštěvníky bude čekat spousta piva, ale budou i svědky klání o titul nejlepšího výčepního. Celou akci doprovodí hudební program. Více informací naleznete zde.

Karlovarský kraj

Letecký den

O víkendu budou nad Chebem svištět letadla. První vojenské letiště totiž oslaví 100 let výročí od svého založení. Při této příležitosti se budou na akci prezentovat jak letectvo Armády České republiky, tak zahraniční hosté. Program bude rozdělen do několika bloků, vymezených podle historických období - například první či druhá světová válka. Své řeknou ale i letadla současnosti. Více informací najdete zde.

Ústecký kraj

Vysmáté léto

Za hudbou můžete v sobotu vyrazit do Kadaně na tamní festival s názvem Vysmáté léto. Vystoupí na něm spousta tuzemských umělců od Sebastiana, Mandrage, Xindla X, Lenny až po No Name, kteří akci završí. Připraven je také program s Youtubery. Vstupenky stojí do 23. června 600 korun, na místě 700. Více najdete zde.

Liberecký kraj

Výstava skla

Jedinečná a velká přehlídka skla bude v sobotu zpřístupněna v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Na celkem pěti výstavách, které potrvají až do konce října, se představí desítky výrobců skla, bižuterie, designových výrobků a dalšího. V průběhu celého trvání akce je připraven také doprovodný program. Více informací najdete zde.

Královéhradecký kraj

Výstava veteránů

Na zámku v Náchodě budou pouze v sobotu k vidění desítky historických vozů. Návštěvníci se budou moci kochat elegancí starých veteránů, které zde budou po dobu tří hodin vystaveny. Ke zhlédnutí budou jak vozy třeba z období druhé světové války, tak i novější, třeba ze 70. let. Více informací zde.

Pardubický kraj

Starodávný jarmark

Na sobotu připadá v Litomyšli starodávný jarmark, kde si budou moci návštěvníci zakoupit tradiční ruční výrobky. K vidění bude práce dráteníka, skláře, košíkáře nebo výroba ručního papíru, zkrátka dnes již téměř zapomenuté způsoby výroby. K zahnání hladu a uhašení žízně budou na místě i stánky s nejrůznějšími staročeskými dobrotami a pochutinami. Více informací zde.

Vysočina

Ohňové show

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. O pravdivosti tohoto tvrzení se přesvědčíte v sobotu v Polné, kde proběhne festival ohňových umění. Po setmění se v areálu Letní scény představí řada skupin se svými plamennými vystoupeními, které návštěvníky uhranou svou magičností. Vstupné je za 150 korun, akce začíná v 21:00 hodin a končí kolem půlnoci. Více informací zde.

Jihomoravský kraj

Festival grilování

Za grilovanými pochoutkami, které má mnoho lidí neodmyslitelně spjato s létem, můžete vyrazit v sobotu na hrad veveří. Slunovrat se zde bude totiž slavit tím nejlepším možným způsobem, a to hodováním. Návštěvníci budou moci ochutnat devatero druhů masa, ale mohou se také naučit, jak co nejefektivnější grilovat. K ochutnání budou rovněž soutěžní steaky. Více se o této chutné akci dozvíte zde.

Olomoucký kraj

Olomoucký půlmaraton

Protáhněte svá těla na Mattoni půlmaratonu v Olomouci, který proběhne v sobotu. Pokud chcete překonat sami sebe a překročit své vlastní limity, můžete si to vyzkoušet právě zde. Trasa vede městem kolem barokních skvostů města, loni se závodu zúčastnilo kolem 6000 běžců. Registrace jsou stále otevřené, kromě klasického půlmaratonu je možné běžet i štafetu. Více najdete zde.

Zlínský kraj

Minipivovary v Napajedlech

Do obce Napajedla zavítá v sobotu již počtvrté festival regionálních minipivovarů. Představí se jich zde kolem deseti, návštěvníci budou moci ochutnat tradiční i ta méně obvyklá piva. V průběhu akce budou navíc moci hlasovat o ty nejlepší vzorky. Ve večerních hodinách budou připravena také hudební vystoupení, která celou akci završí. Více zde.

Moravskoslezský kraj

Pivobraní

Za zlatavými moky můžete vyrazit v sobotu také do Nového Jičína. Tamní náměstí už po páté zaplní minipivovary nejen z Moravskoslezského regionu, ale také z Polska, Slovenska, Německa, Belgie či partnerských měst. V rámci letošní akce čeká na návštěvníky přes 25 minipivovarů, které si připravily více než sto druhů piva a pivních speciálů. K pití je potřeba ovšem i něco pojíst, připraveny budou nejrůznější speciality. Podrobnosti najdete zde.