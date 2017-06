Praha



Koloběžka Cup

Vyrazte si v sobotu zazávodit na koloběžky, a ještě k tomu podpořit dobrou věc. V přírodním parku Šárka-Lysolaje si můžete s dětmi zasoutěžit o atraktivní ceny, projet se na koloběžkách spolu s profesionály, ale také si užít bohatý doprovodný program. Veškerý výtěžek akce poputuje na Nadaci Jedličkova ústavu. Více informací najdete zde.

Pohádkový les

Hostivařský lesopark se v sobotu promění v pohádkový les, ve kterém děti potkají nespočet pohádkových postav, jako jsou čarodějnice, piráti nebo vodníci. Ti si pro ně připraví zábavné úkoly, za jejichž splnění obdrží razítka a třeba i malé odměny. Po skončení hlavního programu je připraven doprovodný, kde mají všichni v rámci vstupného malování na obličej zdarma. Připraven je i skákací hrad nebo program na pódiu.

O Národním divadle

Chcete se vy i vaše děti dozvědět zajímavosti o zlaté kapličce? Zavítejte v neděli na naučnou hru pro rodiny, kde zjistíte, proč máme Národní divadlo, ale seznámíte se zblízka i s pražskými ostrovy. Mimo to se bude sportovat, vyplňovat a malovat. Podrobnosti o akci najdete zde.

Středočeský kraj

Pohádkový Točník

Na hradě Točník se v sobotu návštěvníkům představí v rámci středověkého programu kejklíři, kouzelníci, k vidění budou i šermířské souboje. Program, který se odehrává na třech hradních nádvořích, nabídne také kreslíře a karikaturisty, ale i stánky se starými řemesly, z nichž mnohá si budete moci vyzkoušet na vlastní pěst. Více zde.

Medová pouť

V sobotu se na zámku Koleč koná pouť zasvěcená sladkému medu. Návštěvníci se proto mohou těšit na prodej medu samotného nebo výrobků, které jsou z něj zhotovené. Dále je připraven lidový jarmark s řemeslnými výrobky nebo prohlídky zámku s výkladem. Zájemci mohou dorazit také na koncert, který začíná v 13 hodin v kostele. Více informací zde.

Jihočeský kraj

Řemeslný den

Na sobotu je v hoslovickém mlýně připraven řemeslný den. Návštěvníci si na něm po celou dobu užijí ukázky starých lidových řemesel, uvidí dráteníka, košíkáře, přadlenu, pekaře a mnoho dalších. Spoustu činností si budou moci také vyzkoušet sami. Speciální program čeká i děti, pro něž je připravena řada atrakcí i her nebo dílniček. Více informací zde.

Plzeňský kraj

Tátohrátky

K oslavě dne otců je v Plzni nachystaná na neděli akce s hravým programem. Dorazit mohou samozřejmě i maminky, na rodiny čeká deset soutěžních stanovišť s mořskou tematikou, jelikož mají letošní Tátohrátky podtitul S tátou za mořem. Při doprovodném programu vystoupí hasiči i policisté a během akce bude možné opéct si buřty. Více se dozvíte zde.

Karlovarský kraj

Jízda vláčkem

Navštívili jste už unikátní rašeliniště Soos nedaleko Františkových lázní? Až do září se můžete ve vybrané dny svézt důlním vláčkem po úzkorozchodné dráze Kateřina. Dva červnové termíny připadají zrovna na tento víkend. Vagóny, které dřív vozily vytěžený jíl vozí dnes turisty, můžete to být i vy. Podrobnosti najdete zde.

Ústecký kraj

Den s magistrem Kelleym

Na mosteckém hradu se mohou zájemci v sobotu setkat s proslulým Edwardem Kelleym, jedním z nejvýznamnějších alchymistů za vlády Rudolfa II. Pro děti bude od 10:00 hodin připravena zábavná stezka s úkoly, ale zároveň se při ní účastníci dozvědí o pobytu magistra Kelleyho v Mostě. Tím ovšem program nekončí, na nádvoří bude připraveno dobové tržiště s doprovodným program a mnoho dalšího. Další informace se dozvíte zde.

Liberecký kraj

Jarmark v papírně

Na sobotu připadá tradiční akce, pořádaná ruční papírnou Papyrea ve Zdislavě u Liberce. Jednou za rok otevírá podnik své brány a na zahradě pořádá řemeslný jarmark, kde si můžete nakoupit originální výrobky, ale také se zapojit do tvůrčích dílen a vyrobit si s dětmi třeba dopisní sadu nebo ušít panenku. Vstupné je dobrovolné. Více informací najdete zde.

Královéhradecký kraj

Vítání léta

Zdá se to jako včera, co přišlo jaro a teď už pomalu přichází kalendářní léto. Přivítat ho můžete o víkendu v Archeoparku Všestary, kde se dozvíte, jakou symboliku měl slunovrat v minulosti, konkrétně v pravěku. Návštěvníci budou seznámeni s pěstováním plodin a ochutnají i chleba pečený v pravěké peci nebo si vyzkoušejí pravěké zemědělské nástroje. Podrobnosti o akci se dozvíte zde.

Pardubický kraj

Oživlé loutky

Do regionálního muzea v Litomyšli se můžete vypravit na výstavku nazvanou Imaginárium, která oživuje výtvarné objekty, loutky, obrázky či divadelní dekorace. Do expozice je dovoleno vstoupit jako do výtvarné herny, vše totiž můžete objevovat na vlastní oči a představivosti se meze nekladou, právě naopak. Podrobnosti o výstavě najdete zde.

Vysočina

Staročeská pouť

V zážitkovém rodinném parku Fábula v Kamenici nad Lipou se bude v sobotu zahajovat hlavní turistická sezóna staročeskou poutí. Na návštěvníky čekají kejklíři, potulní herci, muzikanti, ale i věštkyně a neodmyslitelné pouťové atrakce, jako je třeba střelnice. Představeny budou i novinky, které letos na turisty čekají, třeba úniková hra Útěk ze žaláře a další aktivity. Více informací najdete zde.

Jihomoravský kraj

Den otců

Také do brněnského Vida! science centra můžete vyrazit na akci spojenou s oslavou Dne otců. S ratolestmi si můžete vyrobit kreslícího robota nebo vyzkoušet linorytový tisk. Na nové vědecké show se dozvíte, jak vzniká zvuk a svůj důvtip otestujete na výstavě hlavolamů. V odpoledních hodinách se bude grilovat a budou se opékat buřty, návštěvníci také budou prozkoušeni z tábornických schopností. Více zde.

Olomoucký kraj

Moravská brána

Za krásami Moravské brány se můžete vypravit v sobotu v rámci sportovně laděné akce. Určená je pro cyklisty i pěší turisty a účastníci v obou kategoriích mají na výběr ze dvou různě dlouhých tras. S dětmi můžete vyrazit třeba na pěší desetikilometrovou trasu a vyzkoušet si orientaci podle mapy, na níž jsou vyznačena kontrolní stanoviště. Akce je sice soutěžního charakteru, ale nejde o závod, spíše o poznávání okolí. Více najdete zde.

Zlínský kraj

Pohádkový zámek

O tomto víkendu si na zámku Lešná můžete užít speciální pohádkové prohlídky pro celou rodiny. Kromě toho je nachystán i další program, jako představení, soutěžní stezka zámeckým parkem nebo předčítání s pohádkovou tetou. Akce se koná za každého počasí, v případě deště se přesune kompletně do vnitřních prostor. Ceny vstupného a další informace naleznete zde.

Moravskoslezský kraj

Dětská party

O víkendu je v OC Galerie Ostrava přichystána party. Teda na každý den jedna. Sobotní s Barbie bude určena převážně holčičkám, zatímco nedělní s autíčky Hot Wheels klukům. Jedná se o velké hrací zóny pro děti všech věkových kategorií, které budou otevřeny v oba dny od 10:00 do 18:00 hodin.