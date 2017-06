Nejlépe vypovídajícím příkladem za všechny jsou právě italské Benátky, které předkládají jednu restrikci za druhou, aby tato perla zůstala zachovalá. Obyvatelé už loni protestovali proti gigantickým výletním lodím, které do města přivážely hordy turistů. [celá zpráva]

Aby zachovali patřičné dekórum, začátkem května radní oznámili, že ve městě už se neotevřou žádná bistra s kebabem či další rychlé občerstvení, jako třeba i krámky s pizzou. Zatím posledním přídavkem k restrikcím má být zákaz rozšíření hotelové zástavby v centru. [celá zpráva]

Především v letní sezóně je v Benátkách doslova hlava na hlavě.

FOTO: Michael Švarc, Novinky

Nejsou to ovšem jen Benátky, kterým už se turisté poněkud zajídají. Podobně je na tom i Barcelona. Když do úřadu starosty v roce 2015 usedla první žena Ada Colauová, rozhodla se, že z jejího milovaného města se rozhodně nestane další levný obchod se suvenýry a narážela při tom právě na Benátky, které považuje za zcela odstrašující případ, tvrdí The Independent. V Barceloně už se v loňském roce rozhodli zakázat výstavbu nových hotelů v historickém jádru. Mimo to se radnice snaží rovněž regulovat službu Airbnb, zprostředkovávající ubytování. [celá zpráva]

V centru Barcelony se nesmí stavit nové hotely.

FOTO: Profimedia.cz

Rozlučky se svobodou v Amsterdamu

Dalším velmi populárním městem, které pod návalem turistů skomírá, je Amsterdam. Ani v hlavním nizozemském městě nevidí návštěvníky příliš rádi. „Města kvůli turismu umírají. Mnoho menších historických měst je kvůli velkému počtu návštěvníků ničeno, za chvíli už nebude chtít v centrech nikdo bydlet. Dokonce už na marketing neutrácíme žádné peníze, protože víc turistů už prostě nechceme. Toužíme po kvalitních návštěvnících, ne těch, kteří Amsterdam berou jako pouhou kulisu pro pořádání party,“ cituje Independent výkonného ředitele Amsterdam Marketing Franse van der Averta.

Nizozemská metropole je totiž velmi populární hlavně mezi mladými britskými turisty, kteří sem často míří na rozlučky se svobodou nebo jen pitky. Není se ale vlastně čemu divit, vždyť Amsterdam je proslulý svou uvolněnou atmosférou, tradičními coffee shopy, které nabízejí výrobky z marihuany, a koneckonců i uličkami lásky v Red Light Districtu, která je po setmění jednou z nejvytíženějších čtvrtí ve městě.

Santorini často obsazuje žebříčky nejkrásnějších ostrovů světa.

FOTO: Profimedia.cz

Omezit turisty se rozhodli také na řeckém ostrově Santorini, který se pravidelně objevuje v různých žebříčcích nejkrásnějších ostrovů světa. V roce 2016 sem totiž na výletních lodích proudilo až 10 000 návštěvníků denně. Správní orgány se uchýlily k nastavení limitu, který je v současnosti 8000 turistů denně a předpokládá se, že se začne tvrdě uplatňovat v letošní hlavní sezóně.

Podle britského serveru je takovým pomyslným trendsetterem neboli udavačem trendů, co se týče omezení turismu, italská pobřežní perla Cinque Terre. V únoru 2016 se zde rozhodli pod nátlakem zvyšujícího se počtu návštěvníků zavést lístkový systém. Jakmile se číslo vyhouplo na 1,5 miliónu, měli další turisté zkrátka smůlu. I když toto číslo stále může vypadat poměrně vysoké, v létě 2015 dosáhla návštěvnost až 2,5 miliónu turistů. [celá zpráva]

Italské pobřeží Cinque Terre zavedlo omezení už loni v zimě.

FOTO: Profimedia.cz

V Bhútánu mohou být turisté zaskočeni vysokými pobytovými poplatky.

FOTO: Profimedia.cz

Velmi striktně přistupuje k turistům i Bhútán, kde se vláda rozhodla chránit celé přírodní bohatství této země na úpatí Himálaje. Jsou zde nastaveny limity na počet návštěvníků a většina si navíc musí zaplatit závratně vysoký poplatek přes 5000 korun na den za víza a privilegium spatřit krásy Bhútánu.