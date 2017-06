Jak do Lisabonu?

Nedá se předpokládat, že byste chtěli zdolávat vzdálenost 2700 kilometrů autem, a tak je nejrozumnější formou dopravy přímý letecký spoj z Prahy. Ten nově provozují čtyřikrát týdně aerolinky ČSA - v pondělí, středu, pátek a neděli. Let trvá přibližně 3,5 hodiny a ceny zpátečních letenek začínají na méně než pěti tisících korunách. Zajímavou variantou je pořídit jednosměrnou letenku do Lisabonu, přejet následně do Porta a bez nutnosti návratu do Lisabonu pak zakoupit jednosměrný přímý spoj z Porta do Prahy. Ve vhodných termínech je cena této kombinace přibližně stejná jako u zpáteční letenky do Lisabonu.