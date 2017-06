Hory obnaženým kráskám, nemajícím v Krkonoších obdoby, na přitažlivosti nepřidaly. Sousoší se stařeckými skvrnami oprýskaného pískovce zvolna obrůstá mechem. Vlastník hotelu, pražská společnost Regata Čechy, opravu uměleckého díla nechystá.

„Vůbec nám nevadí, když je socha trochu olezlá, zašedlá, čímž do krkonošské přírody lépe zapadá,“ tvrdí předseda představenstva společnosti Regata Čechy Ilja Šedivý. Skulptura přijde na řadu možná po rekonstrukci Horizontu, plánované na rok 2019. Poločas rozpadu sousoší, kam mikroskopickými trhlinami zatéká voda, lze odhadnout na desítky let.

„Rozpad snad nehrozí. Opravu ale sousoší nesporně vyžaduje. „Sousoší vyžaduje každých deset let pravidelnou údržbu. To se nedělo, ačkoliv jsem na to současného majitele díla pravidelně upozorňoval,“ reagoval sochař Kolomazník. Oprava nutná k přežití skulptury přijde na zhruba sto padesát tisíc korun.

Hoteliéři preferují odvoz

Regata Čechy preferuje před rekonstrukcí spíše transport Žen s ozdobami kamkoliv mimo areál Horizontu. „Na nic ji nepotřebujeme,“ prohlásil Šedivý. Snaha se sousoší s hodnotou možná půldruhého miliónu korun rychle zbavit převažuje nad možností prodeje. „Ideální by bylo, kdyby si ho pan Kolomazník odvezl. Dáme je zdarma,“ nabízí Šedivý.

Kolomazník považuje postoj hoteliérské společnosti za kulturní barbarství. „Odvoz nepřipadá v úvahu. Ženy s ozdobami tvoří nedílnou součást architektury hotelového areálu. Jinde by postrádaly smysl. Zdevastoval bych tím vlastní tvůrčí úsilí. Lil bych si špínu do bot. Manipulací by mohli sousoší zlomit. Nemohu za to, že v divoké privatizaci sousoší spadlo do majetku lidí nemajících vztah k uměleckému odkazu společnosti,“ kontruje Kolomazník. „Přispět ke zkáze sousoší nechceme. Nemáme peníze na jeho údržbu,“ konstatoval ředitel hotelu Horizont Karel Rada.

Úřady podobná díla neevidují

Úřady o podobných nesporně uměleckých dílech, která privatizací změnila vlastníka, nevedou žádnou evidenci. Údržba a manipulace s nimi leží pouze na bedrech majitelů. Pokud by Ženy s ozdobami skončily v základech nebo na zahradě některého z novodobých zbohatlíků, neštěkl by po nich ani pes.

„Krajský úřad, a zřejmě ani ministerstvo kultury, žádnou takovou evidenci nevede. Nemáme možnost nakládání s těmito díly ovlivnit,“ potvrdila mluvčí královéhradeckého Krajského úřadu Martina Götzová.

Kolomazník za Ženy s ozdobami dostal od tehdejšího Svazu východočeských umělců cenu za nejlepší realizaci roku 1974. „Jde o jedno z mých nejlepších figurálních děl,“ podotkl Kolomazník, jehož výtvor, inspirovaný vlastní manželkou, která ještě v mladém věku podlehla zákeřné chorobě, ztrácí den ode dne na kráse.