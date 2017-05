Salmova stezka spojuje turistickou chatu Útulnu u propasti Macochy se dnem Pustého žlebu, v němž je dolní zastávka lanovky, a především vstup do známých Punkevních jeskyní. Stezka vede prudkým úbočím žlebu, kde je hned 12 serpentin.

„Na stezce jsou vyhlazené kameny. Kvalitní zábradlí je na tomto místě, kterým ročně projdou desetitisíce turistů, nezbytností. To dosavadní se již ale rozpadalo,“ řekl Právu Antonín Tůma z vedení správy krasu. Práce budou hotovy do poloviny června. Firma Lesy ČR vymění ve špatně přístupném terénu 700 metrů zábradlí, a to včetně všech 260 sloupků.

Stezka překonává převýšení 140 metrů, což je v podstatě suchá část Macochy. Svým názvem připomíná, že okolní lesy po staletí patřily knížecímu rodu Salmů, který se podílel na objevování četných jeskyní.

Trasa začíná u mohutného buku známého jako Kalendář věků. Po dobu oprav mohou turisté využívat pro spojení mezi chatou Útulnou a Pustým žlebem lanovku anebo se mohou vydat od chaty Křenkovou stezkou ke Skalnímu mlýnu.