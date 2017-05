Most Golden Gate je již 80 let klenotem kalifornského pobřeží

Již 80 let je jedním ze symbolů Ameriky červenooranžový ocelový kolos klenoucí se nad mořským průlivem. Sanfranciský most Golden Gate (Zlatá brána), který byl otevřen 27. května 1937, bývá označován za jeden z nejkrásnějších mostů na světě a stále patří, byť již byl co do rozměrů několikrát překonán, k největším stavbám svého druhu na světě.