Muzeum zmrzliny, jak zní i jeho oficiální název, si klade za cíl splnit návštěvníkům jejich dětská přání a tajné fantazie. „Pamatujete si ty bláznivé nápady, o kterých jste snili jako děti? U nás jsme je přetavili v reálné zážitky. V místo, kde jsou chutě záhadou, polevy hračkami a díky posypu je svět lepším místem,“ uvádí muzeum na svých webových stránkách.

Expozice je rozdělena do několika částí. V místnosti nazvané Banana Split najdou návštěvníci žlutou džungli s 10 000 replikami banánů, které vydávají opojnou vůni. Dále pak například enormně veliké nanuky, gumové medvídky nebo bazének plný barevného posypu, ve kterém se lze i vykoupat.

V interaktivní části mohou návštěvníci ochutnat přímo zmrzliny, které muzeu dodali někteří místní dodavatelé chladivé pochutiny. Mimo to nabízí Muzeum zmrzliny také kornouty z těsta na tradiční americké sušenky cookies.

Muzeum zůstane v Los Angeles zhruba do začátku července, jeho tvůrce přemýšlí, že expozici dočasně otevře v některých dalších amerických městech. Příští rok by rád zkusil štěstí také v zámoří. Vstupné do muzea stojí 29 dolarů, zhruba 680 korun.

Jedno permanentní muzeum zmrzliny se loni otevřelo v New Yorku. Podobně jako v Los Angeles je jednou z jeho největších atrakcí bazén s barevným posypem. Návštěvníci v něm ovšem najdou i čokoládovou fontánu a mnoho dalších atrakcí.