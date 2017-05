Ostřílení vodáci by vám jistě řekli, že sbalit si na vodu není žádná věda, ovšem pokud vyrážíte poprvé, může se stát, že jejich optimismus nebudete tak docela sdílet. Co rozhodně neopomenout?

Loď pro začátečníky i pokročilé

Začněme nejprve samotným plavidlem. Lodí, která se na českých řekách objevuje nejčastěji, je kánoe. Obvykle se do ní vejdou dvě osoby, ale většinou není problém přibrat do ní třetího pasažéra. V minulosti byl tradičním materiálem pro kánoe laminát, ten se však dnes vyskytuje spíše u starších lodí a výrobci ho opouštějí. Jeho roli tak převzal plast.

Plastové kánoe jsou rychlé, takže se tolik nenadřete při pádlování, nicméně na úplného začátečníka, který nemá s vodou žádné zkušenosti, by mohly být až příliš živé. Pokud by to byl i váš případ, můžete zvolit kánoi nafukovací. Sice budete na vodě pomalejší a víc si „zapádlujete“, nicméně riziko cvaknutí je minimální. Nezapomínejte u nafukovacích lodí na potřebnou výšku hladiny, setkání s ostrým dnem by totiž taková kánoe nemusela přežít.

Druhou z lodí, s nimiž se na řece můžete setkat, je kajak. Ten už vyžaduje větší míru obratnosti než kánoe. Zato je ale lodí velmi rychlou a svižnou. Úplní začátečníci mohou být ale zaskočeni, že jim bude nějakou dobu trvat, než se kajak naučí opravdu ovládat (není od věci nechat si poradit od zkušenějších vodáků). Také tuto loď seženete ve variantě plastové a nafukovací.

Třetím typem, který zmíníme, je raft. Na českých řekách ho sice nepotkáte tak často, nicméně řada vodáků ho volí kvůli jeho stabilitě, relativní bezpečnosti (neznamená to však, že na něm nehrozí žádné riziko – bohužel už byly zaznamenány i případy utonutí) a také kvůli faktu, že na něm může „cestovat“ více lidí najednou (čtyři až deset, podle typu). Nezřídka si jej pořizují či půjčují rodiny s dětmi.

U raftu musíte počítat s tím, že je poměrně pomalý, a především na českých řekách budete muset hodně pádlovat (na divokých řekách má však skvělé jízdní vlastnosti).

Nezbytný základ

K lodi budete samozřejmě potřebovat i pádlo. Při výběru záleží především na tom, s jakou lodí hodláte řeku sjíždět, dále pak na technice pádlování a také na sumě peněz, již jste ochotni do pádla investovat (obecně platí, že kvalita stoupá s cenou). Délka pádla se řídí výškou vaší postavy a také tím, zda máte loď nafukovací, nebo plastovou (pamatujte, že na nafukovací lodi sedíte výš nad hladinou a pádlo by mělo být delší). O výběru pádla se raději vždy poraďte v obchodě či půjčovně.

Kvůli bezpečnosti byste si měli pořídit také plovací vestu. Samozřejmostí by měla být pro lidi, kteří neumí plavat, a také pro děti. Při výběru dbejte na to, aby vám vesta seděla (nesmíte z ní vypadnout), měla by mít bezpečnostní hrudní popruh (pro snadnou záchranu) a neměla by vám bránit v pohybu. Vztlak vesty musí odpovídat vaší hmotnosti. Na divočejších řekách, případně pro děti, je dobré investovat také do helmy.

Další z bezpečnostních prvků, který na vodě oceníte, je takzvaná házečka (házecí pytlík). Ta v případě potřeby pomůže vytáhnout vodáka z řeky. Důležitým parametrem při výběru je délka lana házečky – pamatujte, že příliš krátké lano nemusí na vytažení člověka stačit a příliš dlouhé je zas obtížnější na manipulaci (většinou se doporučuje lano délky 20 metrů).

Posledním, zcela nezbytným kouskem vybavení je lodní pytel. Do něho uložíte na lodi vše, co si berete s sebou. Je proto nutné, aby byl zcela nepromokavý. Tradičně se vozil plastový barel (dostanete ho i ve většině půjčoven), jeho alternativou může být nepromokavý vak (je nutností u kajaků, ale jeho oblíbenost stoupá i u kanoistů).

Aby nic nechybělo

Nyní se konečně dostáváme k tomu, co je třeba sbalit do barelu či vaku. Především si sbalte dostatečné (ale umírněné) množství oblečení. Trička s krátkým či dlouhým rukávem (záleží na předpovědi), jedny kraťasy a jedny dlouhé kalhoty, něco na spaní, spodní prádlo, plavky a ponožky. Pamatujte, že se vyplatí mít vždy možnost převlečení v případě, že se vymácháte ve vodě. Vyplatí se rovněž přibalit nepromokavou větrovku (případně pláštěnku) a mikinu.

Na nohy patří pohodlné boty (přibalte kromě těch do lodi také nějaké pro pobyt na břehu). Na hlavu pak nezapomeňte čepici (oceníte ji jako ochranu proti slunečním paprskům i při nepřízni počasí) a na oči sluneční brýle. Množství oblečení se samozřejmě odvíjí od délky vašeho vodáckého pobytu.

Jestliže vyrážíte na kajaku, vyplatí se investovat do neoprenového oblečení, samozřejmostí jsou neoprenové boty (na břehu v nich ale moc nechoďte). Pokud byla na kánoi helma pouze „volitelnou“ položkou, u kajaku je nutností.

Dá se předpokládat, že během svého vodáckého pobytu budete přespávat v kempu, a proto přibalte stan, spacák, karimatku a další kempingové vybavení. Nezapomeňte ani na peníze či doklady uložené v samostatném nepromokavém obalu.

Dále se vybavte základní lékárničkou (ideálně s repelentem a opalovacím krémem) a hygienickými potřebami. Hodit se vám jistě bude baterka (či čelovka), multifunkční nůž a zásoba igelitových pytlů či sáčků. Rozhodně přibalte také provaz – oceníte ho nejen při přetahování lodi přes jez.

