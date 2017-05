Kam o víkendu s dětmi: Vyrazte do středověku nebo do světa fantasy

S postupujícím jarem začínají nejen na českých hradech a zámcích oblíbené historické akce. Už tento víkend se můžete ponořit do středověku a vyrazit do dob rytířských klání a spanilých dam. Pokud ovšem dáváte přednost spíše fantazii, můžete vyrazit i do zcela jiného světa, světa plného čarodějů, orků, elfů a dalších bytostí. A ti, kteří mají sportovní ducha mohou vyrazit na rodinné běžecké klání.