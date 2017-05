„Je jasné, že to, co církev nějakým způsobem spravuje, je nejen bohatství víry, ale že je tady také kulturní bohatství, kulturní dědictví. A to je to, na co chce projekt Otevřené chrámy poukázat, co chce široké veřejnosti nabídnout,“ vysvětlil generální vikář diecéze Martin David s tím, že biskupství se inspirovalo ve Zlínském kraji, kde podobný projekt už několik let běží.

Náklady na projekt dosahují dvou miliónů korun, přičemž částku 1,2 miliónu dá Moravskoslezský kraj, zbytek uhradí biskupství. Podle diecézního manažera pro projekty Miroslava Přikryla bude finanční podpora směřovat především k zaměstnávání průvodců.

„Momentálně máme nasmlouvaných 98 průvodců, počítáme, že jich bude až 130,“ sdělil manažer pro církevní turistiku Marin Hiltavský. Nastínil, že průvodci budou mít nejen úkol provádět návštěvníky po chrámech, přičemž budou mít připraveny minimálně dva prohlídkové okruhy, ale jejich úkolem bude také hlídat, aby nedošlo k znehodnocení či zneuctění kostela nebo ke krádeži.

Zajímavá i poutní místa



Celoročně, kromě pondělků, budou otevřeny čtyři kostely v kraji: katedrála Božského Spasitele v Ostravě, konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě, kostel sv. Jana a Pavla v Místku a kostel Povýšení sv. Kříže v Karviné-Fryštátu. Od úterý do pátku budou v turistické sezóně otevřeny také kostel Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně v Krnově a bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku. Zbylé kostely budou otevřeny většinou o sobotách a nedělích.

„Zpřístupněné kostely jsou rozděleny do tří oblastí. Jednak to jsou velká města, pak turisticky zajímavá a poutní místa. Co se týče těch turisticky zajímavých tipů, tak ty můžeme ještě rozdělit na dřevěné kostely, slezskou cihlovou architekturu a gotiku, vyhlídkové věže a nástěnné malby,“ popsal Hiltavský.

Turistickými taháky by se tak mohly například stát dřevěný kostel sv. Antonína Paduánského na Prašivé v Beskydech, kostely z režného zdiva na Opavsku či kostel sv. Michaela Archanděla v Hrozové, místní části obce Rusín, který až donedávna ukrýval vzácné nástěnné malby.

„Zajímavý je i určitě kostel Nejsvětější Trojice s bývalým klášterem augustiniánů ve Fulneku. Tam bude v rámci prohlídky přístupná i jediná gotická křížová chodba v kraji, která je v klášterním komplexu,“ prozradil Přikryl s tím, že věže, coby vyhlídky, budou zase otevřeny v kostele sv. Jana Křtitele ve Frýdku, kostele sv. Hedviky v Opavě a v kostele sv. Martina v Krnově.

„Tam bude zpřístupněn i byt věžného,“ doplnil. Pokud se letošní premiérový ročník projektu osvědčí, hodlá v něm biskupství pokračovat i v příštích letech. Už nyní má tipy na další zajímavé kostely, které by se kvůli turistům otevřely. Ostravskoopavská diecéze spravuje 565 kostelů a kaplí, z toho je 289 církevních staveb zapsáno v seznamech kulturních památek.