České dráhy v kooperaci s polským dopravcem PKP Intercity v pátek obnovily po sedmi letech přímé denní spojení Prahy a Krakova. Spoj Ex 114 / 115 „Cracovia“ odjíždí z Prahy v 10:22 hod. a do Krakova přijíždí v 17:21 hod. V opačném směru bude odjíždět z Krakova v 10:42 hod. a do Prahy přijede v 17:39 hod.

„Obnovené přímé spojení Prahy a Krakova je příspěvek pro rozvoj turistického ruchu ve střední Evropě a především mezi Českou republikou a Polskem. Dějiny v Krakově jsou v mnohém spojeny s Čechy a Moravou, proto je Krakov vyhledávaným turistickým cílem pro turisty z České republiky,“ uvedl Michal Štěpán z Českých drah.

Kolo není problém



Vlakový spoj disponuje dvěma cestovními třídami, některé z vozů mají Wi-Fi připojení a ve vlaku je možné přepravit také jízdní kolo. V obnoveném přímém spojení platí veškeré obvyklé mezistátní jízdenky včetně nejrůznějších slev a mezinárodních síťových jízdenek, jako jsou Interrail nebo Eurail Pass.

Včasná jízdenka z Prahy včetně rezervace místa vyjde na 515 Kč, z Olomouce pak ceny začínají od 298 Kč. Cestující mohou využívat pro cesty mezi Prahou a Krakovem také tradiční noční spojení s lůžkovými a lehátkovými vagóny.