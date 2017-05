„Jsem rád, že areál není mrtvý a připomíná se tu historie,” řekl poslední sládek znojemského Hostanu Karel Čaněk. Expozice mapuje nejen historii a tradici pivovarnictví ve Znojmě, ale také seznámí návštěvníky s hlavními pivovarskými surovinami — vodou, sladem a chmelem a se způsobem vaření piva od nejstarších dob až po dnešek.

Dominantou expozice je původní technologické zařízení varny z roku 1930, které bylo vyrobeno ve Škodových závodech v Plzni. Sestává z vystírací kádě, rmutového kotle, mladinového kotle, scezovací kádě a zcezovacího korýtka. Do jedné z kádí architekti výstavy vsunuli točité schody, návštěvník si ji tak může celou projít a sledovat film, který historii pivovaru mapuje.

Budova varny má také novou fasádu, která odpovídá historické skutečnosti. Na expozici se podílel i koncern Heineken, který v roce 2009 vaření piva ve Znojmě ukončil a značku Hostan dodnes vaří v Brně. Heineken je dál majitelem pivovarské technologie, která na místě zbyla. „Jsme rádi, že jsme součástí této expozice s tak vzácným exponátem a můžeme návštěvníkům ukázat autentickou varnu, která se v tomto pivovaru používala,” uvedl výrobní ředitel společnosti Heineken Milan Schramm.

Zájem o historii zlatého moku roste



V areálu Hostanu už sice několik let není průmyslová výroba piva, je zde ale dva roky minipivovar, do kterého se mohou návštěvníci také v rámci exkurze podívat. Loni Znojemský městský pivovar uvařil kolem 2000 hektolitrů piva, letos chce výrobu zdvojnásobit.

„Otevření muzea je pro nás skvělá zpráva a rádi jsme projektu pomohli. Pro nás to znamená větší zájem o celý tento historický areál, kdy návštěvníci mohou porovnat minulost se současností a samozřejmě to podpoří silnější znalost naší značky mezi milovníky piva,” uvedl ředitel Znojemského městského pivovaru Miroslav Harašta.

Veřejnosti byla nová expozice pivovarnictví přístupná poprvé v rámci akce Brány památek dokořán 29. a 30. dubna, od 9.00 do 17.00 hodin. Od 1. května odstartoval v expozici standardní provoz, otevřeno bude denně od 9:30 do 17:30 hodin, a to do konce října.

V posledních letech roste zájem lidí o pivo i jeho historii. Vznikají také nové expozice. Na jihu Moravy byla zatím jediná stálá, a to v bývalé sladovně v Černé Hoře na Blanensku. Navštívit expozici dějin pivovarnictví budou moci lidé od července i na hradě Bítov na Znojemsku.