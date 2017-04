Praha



Sobota s čarodějnicí

Pálení čarodějnic se blíží, pokud si chcete užít ale trochu jiný kouzelnický program, dorazte v sobotu na Chvalský zámek. Hodná čarodějnice vás a děti provede interaktivními výstavami Květina a Poezie české krajiny. Čeká vás soutěž, ale také vaření tajemného magického lektvaru. Prohlídka trvá 40 minut a je potřeba se na ni předem zaregistrovat. Více informací najdete zde.

Pálení čarodějnic

Poslední dubnový den se ponese ve znamení tradičního pálení čarodějnic. V Praze na něj můžete vyrazit například na bobovou dráhu na Proseku, kde je připraveno zábavné odpoledne vrcholící zapálením hranice. Kromě opékání buřtů se můžete těšit na soutěže či hry, ve kterých se neztratí ani ti nejmenší. Podrobnosti zde.

Hedvábná stezka

Do Prahy zavítají akrobaté z čínského města Si-an. Ve vystoupení nazvaném Duha nad Hedvábnou stezkou vás přenesou do císařské Číny. Show plná vášně, napětí, pestrobarevných kostýmů a kulis se v Kongresovém centru představí hned několikrát, vstupenky jsou stále k dostání a cena lístků se pohybuje od 300 do 490 korun. Více informací naleznete zde.

Středočeský kraj

Hrnčířské slavnosti

O víkendu se na zámku v Nelahozevsi uskuteční tradiční hrnčířské a řemeslné slavnosti. Program je zaměřen jak na dospělé, tak děti. Kromě stovky stánků s keramikou, šperky a hračkami bude přístupný i samotný zámek, v jehož sklepení budou přichystány rozličné domácí delikatesy. V přilehlém zámeckém vinařství budou moci dospělí ochutnat lobkowiczká vína. Detaily naleznete zde.

Dětský den v oboře

Mezi dravce můžete vyrazit v sobotu do obory Žleby. Uskuteční se zde dětský den, během nějž bude přístupná obvykle neveřejná část objektu s různými soutěžními stanovišti pro děti. Na nich si budou moci vyzkoušet například střelbu z luku či vzduchovky. Opomenuta nebudou ani nejrůznější stanoviště věnující se ekologii. Vstup na akci je zdarma, vrcholit bude krmením bílých jelenů a ukázkou dravců. Více zde.

Jihočeský kraj

Vítání jara

Počasí je poslední týdny sice dost aprílové, ale to nebrání tomu pořádně přivítat jaro. Zeměráj v Kovářově si na sobotu připravil program, při kterém načerpáte energii probouzející se přírody - projdete se bosýma nohou loukou dávných časů nebo si budete moci s dětmi vyzkoušet cvrnkanou s hliněnými kuličkami, ale i mnoho dalších her, soutěží a hlavolamů. Podrobnosti najdete zde.

Plzeňský kraj

Den ve vzduchu

Největší letecká show v západních Čechách proběhne o víkendu na letišti v Plasích. Kromě samotné show, které se účastní také armáda ČR se můžete těšit i na doprovodný program a atrakce pro děti. Součástí jsou lunapark, prolézačky, pískoviště a mnoho dalšího. Připraveno je i občerstvení. Více informací zde.

Karlovarský kraj

Valpuržino odpoledne

Před nedělním pálením čarodějnic můžete s dětmi zavítat na hrad Seeberg na Valpuržino odpoledne. Na akci vás čekají čarodějné soutěže, jízda na koni a nesmí chybět ani opékání buřtů. Dospělí mají vstup za 90 korun, děti zdarma. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční ve vnitřních prostorách hradu. Více se dozvíte zde.

Ústecký kraj

První máj v zoo

První květnový den bude v ústecké zoo zasvěcen ptactvu. Na první prohlídku budou moci ranní ptáčata dorazit už v 5:00 hodin, při ní se budete moci pokochat novými přírůstky pod vedením zkušeného ornitologa. Ranní program během dne doplní další akce, včetně řady soutěží a her zaměřené na opeřence. Další informace se dozvíte zde.

Liberecký kraj

Čarodějnice s ohňostrojem

Pálení čarodějnic se bude v neděli konat také na Jablonecké přehradě. Program pro děti zahrnující hry a soutěže, čarodějnický rej i živou hudbu, vystřídá lampiónový průvod s mažoretkami a jako zlatý hřeb je přichystán ohňostroj, který je možné sledovat z hráze a pontonu přehrady. Více se dozvíte zde.

Královéhradecký kraj

Ovčácké slavnosti

Den Země se konal sice minulou sobotu, v Babiččině údolí si ho můžete ale dopřát i tento víkend spolu s Ratibořickými ovčáckými slavnostmi. Pro děti jsou připravené kreativní dílny nebo malování na obličej, dospělé potěší třeba ochutnávky kozích či ovčích sýrů. Součástí programu bude také ukázka pastvy ovcí, práce ovčáckého psa a mnoho dalšího. Více najdete zde.

Pardubický kraj

Zahájení sezóny

Od soboty do neděle proběhne v železničním muzeu v Rosicích zahájení již 17. sezóny. Hlavním lákadlem jsou jízdy historických motorových vlaků, například na trase Pardubice - Slatiňany, historický trolejbus nebo výstava zajímavostí a mnoho dalšího. Vstupné je za 20 korun, snížené za 15. Podrobnosti zde.

Vysočina

Žabí den

Vezměte své malé nezbedy na krátkou exkurzi připravenou k mezinárodnímu dni ochrany žab. Program se uskuteční v sobotu v okolí Nadějova, krátká procházka po mokřadech je přístupná i pro kočárky. Většina zbylých akcí proběhne u tůní pod Obecním rybníkem, čekají na vás hry, úkoly a mimo jiné také odchyt obojživelníků. Více zde.

Jihomoravský kraj

Od zrníčka ke koláči

Jak vypadala práce v mlýně se můžete na vlastní oči přesvědčit v sobotu v obci Slupy. V tamním vodním mlýně proběhne akce s názvem Jaro na mlýně, která rodinám s dětmi nabídne řadu zábavných tematických úkolů týkajících se pěstování obilí a mlynářství. Dozvíte se, jaké všechny práce musel takový mlynář umět zvládat. V 15:00 hodin proběhne interaktivní prohlídka. Další informace zde.

Olomoucký kraj

Noční kování

O víkendu se na hradě Helfštýn uskuteční již 7. ročník setkání s mistrem kovářů. Místo hranice se rozpálí výhně a rozezní kovadliny. Součástí programu budou také noční komentované prohlídky s návštěvou tří stálých expozic. Podrobnosti najdete zde.

Zlínský kraj

Ekologický den

Den Země se s týdenním zpožděním uskuteční v pátek a sobotu v Uherském Brodě. Rodiny s dětmi se mohou těšit především na ekologicky laděný program, při kterém se dozví, proč je důležité chránit naši planetu. Připraveny jsou soutěže, hry, koloběžky a mnoho dalšího. Vstup na akci je zdarma. Více se dozvíte zde.

Moravskoslezský kraj

Slet čarodějnic

Na hrad Hukvaldy se v sobotu sletí čarodějnice. Ta nejstrašnější bude při vyvrcholení akce upálena na hranici. Těšit se můžete také na rytířská představení a souboje, návštěvníci, kteří navíc dorazí v kostýmu, budou mít vstup na akci zdarma. Nejlepší masky budou odměněny. Více informací se dozvíte zde.